Na trubky nebude čas. V brněnské ulici, kde opakovaně praská potrubí, město opraví jen povrch

Obyvatelé ulice Veveří v centru Brna si stěžují na pravidelné výpadky tekoucí vody, obzvlášť v zimním období. Lidé se nemůžou umývat, restaurace musí mít zavřeno. Jen minulý týden tam zhruba sto let staré vodovodní potrubí prasklo několikrát. Magistrát na letošek plánuje opravy ulice, na trubky ale nebude čas. Hrozí, že dělníci budou kvůli možným haváriím starých litinových trubek rozkopávat nový asfalt. Brno 15:06 22. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prasklý vodovod na ulici Veveří v Brně přerušil dodávku vody | Foto: Tomáš Kremr

„Já tady mám bistro osm let a posledních pět let je to taková tradice, že každý rok tu někde praskne potrubí,“ říká majitel bistra Radek Nozar ukazuje na velkou díru obehnanou červenobílými páskami, která vypadá jako kráter mezi silnicí a chodníkem.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Brněnská magistrát na letošek plánuje opravy ulice Veveří, na trubky ale nebude čas. Poslechněte si reportáž

„Letos je to zajímavé i v tom, že v průběhu týdne už je to počtvrté. Dvakrát jsem musel zavřít,“ krčí rameny Nozar. Před jeho podnikem stála minulý týden modrá cisterna s pitnou vodou.

„Chodíme si sem pro vodu. Voda netekla, i když se to pracovníci vodáren snažili vyřešit rychle. Jestli si to dobře pamatuji, je to už pár let zpátky, tak si myslím, že nám tu v součtu voda netekla asi měsíc,“ popsal obyvatel ulice Tomáš Izák.

Množství spár na silnici v ulici Veveří potvrzuje, že opravy tu byly četné. Mluvčí Brněnských vodáren a kanalizací Renata Hermanová ale tvrdí, že situace není tak špatná, jak lidé popisují. „Letos to byly dvě havárie. V roce 2019 neevidujeme na potrubí žádnou havárii, v roce 2018 jsme tam měli havárii jednu a v roce 2017 tam žádná havárie nebyla,“ říká Hermanová.

Brno na ministerstvu kultury neuspělo. Fuchsově dvojvile hrozí poškození, bojí se památkáři Číst článek

Dělníci ulici Veveří v létě rozkopou, ale jen kvůli opravám silnice a tramvajových kolejí. Mají na to omezený čas. Na podzim bude přes Veveří jezdit více tramvají kvůli rozsáhlé výluce u velkého městského okruhu na Žabovřeské.

„Víme, že je to nutné udělat komplexně, ale z časových důvodů to teď není možné. Nicméně kompletní rekonstrukce se v současné době projektuje,“ potvrzuje mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.

Oprava potrubí by v době tří letních měsíců nebyla možná, doplňuje mluvčí vodáren Hermanová. „Pokud by se měla provést i rekonstrukce inženýrských sítí, musela by ta uzavírka být výrazně delší. Brněnské vodárny a kanalizace však využijí dopravní uzavírku k takzvanému vyvložkování kanalizace, a to od ulice Smetanova směrem ke Konečného náměstí,“ vysvětluje Hermanová.

Termín velkých oprav ulice Veveří známý není. V příštích letech i kvůli větší zátěži projíždějících tramvají proto hrozí, že dělníci budou kvůli možným haváriím starých litinových trubek rozkopávat nový asfalt.