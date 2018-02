Práva postižených pod dohledem ombudsmanky. Šabatová se chce hendikepovaným věnovat komplexněji

Právy hendikepovaných se v minulosti už zabývala, řešila však jen jednotlivé stížnosti, například v sociálním zabezpečení.

Nyní se bude díky novele zákona právy lidí s postižením věnovat komplexněji, její dosavadní působnost se rozšíří například o průzkumy, vydávání zpráv či osvětové činnosti. V případě shledání systémového nedostatku bude dávat doporučení vládě.

Předsedkyně krajského soudu Hrdinová obstála před kárným senátem, žaloba ombudsmanky neuspěla Číst článek

„Právy lidí se zdravotním postižením se v České republice dosud nikdo nezabýval komplexně a v nejširších souvislostech. Ombudsman zatím řešil individuální stížnosti ve vztahu k orgánům státní správy, nyní se této problematice může věnovat plošně,“ uvedla Šabatová.

Přistupnost v nejširším slova smyslu

Ombudsmanka chce nejdříve zřídit jedenáctičlenný poradní orgán, který by jí měl pomoci definovat úkoly, jimiž je třeba se zabývat. Scházet se bude čtyřikrát do roka.

Zasednout by v něm měli lidé zastupující různé typy zdravotního postižení a lidé, kteří se v ochraně práv osob se zdravotním postižením angažují. Nominace do něj vzejdou i z výjezdů ombudsmanky do krajů, kde se bude setkávat s lidmi se zdravotním postižením a se zástupci příslušných organizací.

„Zabývat se budeme především přístupností v nejširším slova smyslu, tedy přístupností k informacím, do budov, k službám, také oblastí vzdělávání, práce, sociálního zabezpečení, svéprávností. Zaměříme se i na oblast práva na život v komunitě. Jde o široké téma, v podstatě to v nějaké podobě zasahuje všechny oblasti života,“ uvedla Šabatová.

Česká republika se zavázala k plnění mezinárodní dohody o právech postižených lidí zhruba před osmi lety, donedávna ale neurčila, kdo by měl na její dodržování dohlížet. Na ombudsmana padla volba podle zdůvodnění kvůli tomu, že je nezávislý na ostatních složkách moci.