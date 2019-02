Kalousek: Věřím ve spolupráci TOP 09 a Starostů. Lidovci jdou do eurovoleb nepochopitelně sami

Vláda v minulých dnech představila několik plánů, jakými chce ulevit podnikatelům a živnostníkům. Chce zavést jednotnou paušální daň, zrušit superhrubou mzdu a snížit daně z hrubé mzdy na méně než 19 procent. Jak na to reaguje pravicová opozice? Hostem Interview Plus byl exministr financí a předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek. Video Praha 11:33 12. 2. 2019 (Aktualizováno: 14:10 12. 2. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

STAN a TOP 09 půjdou společně do voleb do Evropského parlamentu. Do konce týdne budou ladit poslední formulace v koaliční smlouvě.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s Miroslavem Kalouskem, který byl hostem pořadu Interview Plus

A šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek ve společný projekt obou stran opravdu věří.

„Koneckonců, sám jsem ten projekt kdysi založil. Byl bych rád, aby po krátké přestávce pokračoval. A zdůrazňuji, že do všech voleb,“ říká ve vysílání Českého rozhlasu Plus.

Příliš pak nechápe rozhodnutí lidovců jít do eurovoleb samostatně. „To, že se lidovci rozhodli jít sami, dost obtížně chápu, protože všichni kandidujeme do jedné frakce - Evropské lidové strany,“ podotýká.

A jak si vysvětluje propad volebních preferencí TOP 09, ale i STAN nebo KDU-ČSL, a to na úkor růstu hnutí ANO?

„Souvisí to s fragmentací. V roce 2013 jsme se Starosty a nezávislými dostali 12 procent, dnes máme my i STAN mírně nad pět procent. Takže když si to sečtete, tak až taková ztráta voličů to nebyla,“ vysvětluje.

ANO jako marketingový projekt?

Společný postup pravice prý navrhoval už před sněmovními volbami v roce 2016. „Říkal jsem, že pokud chceme zabránit skutečnému zlu, které přichází, pojďme tomu zabránit na jedné kandidátce,“ popisuje.

STAN a TOP 09 půjdou společně do evropských voleb, kandidátku zřejmě povede Pospíšil Číst článek

„Dodnes jsem přesvědčen, že kdyby se k tomu našla odvaha, tak by vládu s největší pravděpodobností nesestavoval Andrej Babiš (ANO), ale Petr Fiala (ODS). A byl by tady demokratický blok. Mezitím čas trhnul oponou a strany se rozhodly vydat svou cestou. Přesto stále věřím ve společný projekt,“ tvrdí předseda poslanců TOP 09.

Hnutí ANO je pak podle něj jen marketingový projekt, který nemá žádná hodnotová východiska.

„Nikdo ale nemůže zastupovat všeholid. Společnost je spletenec s tolika různými, a často i protichůdnými zájmy. Takže každá slušná politická síla, byť jí záleží na blahu lidí, může zastupovat jen některé zájmy,“ přibližuje Kalousek.

„Ten, kdo je pro všechny, je jen šikovný marketing, který oslovuje největší část voličů. Taky jim ale pomáhá konjunktura, za kterou nemůže vláda, ale kterou má teď celá Evropa,“ doplňuje.

Daň z dílny ANO

Vláda chce zavést jednotnou paušální daň pro podnikatele a živnostníky s obratem do jednoho milionu korun, která by se měla pohybovat kolem zhruba 5500 korunách měsíčně.

Díky jedné paušální platbě by se mohli zbavit povinnosti přiznávat na třech různých formulářích daň z příjmu, sociální pojistné a zdravotní pojistné.

„Je to možné zjednodušení pro určitý typ malých podnikatelů nebo živnostníků. Nemám s tím žádný problém,“ říká ve vysílání Českého rozhlasu Plus šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek.

Návrh je prý ochoten podpořit v případě, že takový paušál bude dobrovolný.

„Pokud to bude dobrovolné, tak je to dobrá nabídka pro několik desítek tisíc lidí, kterou určitě stojí za to podpořit,“ dodal.