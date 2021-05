Negativní test, rozestupy, pro očkované certifikát. Co je potřeba pro návštěvu otevřených provozoven?

Od pondělí je v Česku zase možné zajít do kadeřnictví, na kosmetiku nebo třeba na masáž. Aby se zabránilo šíření nákazy koronavirem, budou muset zaměstnanci i zákazníci dodržovat protiepidemická opatření. Radiožurnál připravil souhrn pravidel, kterými je třeba se řídit. Praha 10:00 3. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Od pondělí 3. května se otevřou kadeřnictví, manikúry, pedikúry, kosmetické salony nebo masáže. Lidé, kteří budou chtít služeb využít, se budou moci prokázat několika typy testů a potvrzení | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jaké podmínky budou platit pro návštěvu salonů?

Ať už to bude holičství, kadeřnictví nebo manikúra, pedikúra, je potřeba negativní test na koronavirus. Pokud si zajdete na antigenní, který je stále jednou za tři dny hrazený ze zdravotního pojištění, výsledek platí 72 hodin od odběru. V případě PCR vyšetření jde o sedm dní. Personál může uznat i doklad zaměstnavatele o testu provedeném v práci, případně čestné prohlášení o testu ze školy.

Obsluha bude zároveň moci v jeden čas poskytovat službu vždy jen jednomu zákazníkovi. Mezi místy, kde jsou klienti obsluhováni, musí být rozestup minimálně dva metry.

Bude možné použít i samotest?

Ano, zákazníci se jím budou moct otestovat i přímo v provozovně. To by se ale podle ministra zdravotnictví Petra Arenbergera za hnutí ANO mělo stávat jen výjimečně. Lidé by podle něj měli raději používat přesnější laboratorní testy.

„Dovedu si představit situace, kdy třeba někdo bydlí blízko provozovny a je starší osoba. Než aby jela někam do odběrového místa, tak je pro ni samozřejmě praktičtější nechat si test udělat v tom kadeřnictví,“ komentoval pravidla Arenberger.

Je ale důležité upozornit, že výsledek samotestu bude na rozdíl od antigenních nebo PCR testů platný jen pro konkrétní návštěvu. Pro návštěvu další provozovny tak bude potřeba nový samotest.

Provozovny služeb se zítra ráno otevírají. Co potřebujeme k tomu, abychom mohli dovnitř‍♀️?

Kdo naopak test na koronavirus nepotřebuje?

Ten, kdo má už úplně dokončené očkování. Tedy dostal jednu dávku v případě vakcíny od společnosti Johnson & Johnson, nebo dvě u ostatních očkovacích látek. Zároveň však musí od poslední dávky uplynout alespoň 14 dnů. To je totiž doba, kdy se v těle tvoří protilátky. Vyšetření na koronavirus můžou vynechat i ti, kdo si v posledních 90 dnech prošli nemocí COVID-19.

Když už bude někdo úplně naočkovaný a je to už víc než pár týdnů, čím to může u kadeřníka nebo v podobném salonu dokázat?

K prokázání očkování slouží certifikát, který je ovšem třeba mít v papírové podobě.

„Lidé s dokončeným očkováním se mohou prokázat certifikátem o provedeném očkováním, které ministerstvo zdravotnictví vydává. Certifikát o provedeném očkování je nutné předložit v tištěné podobě. Osoby, které dokončí očkování, jej v této podobě dostanou na vyžádání v očkovacím centru,“ vysvětluje mluvčí ministerstva zdravotnictví Jana Schillerová.

Jednostránkový certifikát je taky možné si stáhnout na webu ocko.uzis.cz a pak si ho vytisknout.

Jak se prokážou u kadeřníka/manikérky/maséra očkovaní? Je potřeba mít vytištěný certifikát - na vyžádání v očkovacím centru nebo ke stažení tady: https://t.co/FjAFO2J0dV

Pozor - kdo nemá dokončené očkování a neuplynuly od něj 2 týdny, musí na test!

Pozor - kdo nemá dokončené očkování a neuplynuly od něj 2 týdny, musí na test! @iROZHLAScz @Radiozurnal1 pic.twitter.com/cXPjKl6fwe — Anna Horáčková (@anna_horackova) May 3, 2021

A jak to s testováním budou mít zaměstnanci služeb?

Pro ty platí stejná pravidla jako pro zákazníky - tedy buď PCR test jednou týdně, nebo antigenní test dvakrát do týdne. V případě, že budou chtít použít samotest, budou se jím muset otestovat každý den.

Jak se budou pravidla kontrolovat?

To, zda zákazník doložil negativní test, budou podle hlavní hygieničky Pavly Svrčinové hygienici kontrolovat jen u zákazníků, kteří zrovna budou v provozovně. U provozovatelů služeb je bude zajímat, zda si vedou jakýsi deník se základními informacemi o zákaznících, aby bylo možné klienty v případě dohledávání kontaktů nakaženého kontaktovat.

Zajímat bude hygieniky také to, jestli je v provozovně zajištěn úklid a dezinfekce prostor, jestli se dodržují vzdálenosti mezi křesly se zákazníky či limit maximálně dva lidé na 30 metrů čtverečních.