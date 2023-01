Zdražit zboží těsně před slevou už nepůjde. U recenzí bude jasné, jestli jsou ověřované, říká mluvčí inspekce

Možná jste se s tím už setkali. Koupili jste si s radostí zboží se slevou 40 procent a nakonec jste zjistili, že kvůli uměle navýšené původní ceně koupě zas tak výhodná nebyla. Nově by se to už stávat nemělo. Od pátku je účinná novela zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku, která pravidla pro slevové akce zpřísňuje. Více podrobností přináší mluvčí České obchodní inspekce Jiří Fröhlich. Rozhovor Praha 23:44 6. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cena po slevě musí vycházet z nejnižší ceny za posledních 30 dní (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Co se v rámci slevových akcí mění? Co musí obchodníci nově dodržovat?

Sleva bude muset nově vycházet z nejnižší ceny za posledních 30 dní, takže odpadne všechno to, kdy třeba před Black Friday na týden zdraží zboží a pak vrátí původní cenu a udělají z toho super slevu. Ve finále zboží ale stojí úplně stejně jako předtím.

Cena po slevě tak teď musí vycházet z nejnižší ceny za posledních 30 dní, za kterou to zboží kdy prodávali. Je tam ale výjimka. Nevztahuje se to na zboží, které podléhá rychlé zkáze, takže jogurty a podobně, tam to platí podle starých pravidel, mohou vycházet z nějaké ceny z minulosti.

Jak budete nová pravidla u slev kontrolovat a vymáhat, co obchodníkům případně hrozí? Máte na kontrolu slev u e-shopů třeba nějaký speciální software?

Bavili jsme se o tom, že stačí informace, která se týká minulosti, kdy budeme moci sledovat konkrétní stránky. Už dneska je zálohujeme ohledně obchodních podmínek, protože s internetovými prodejci se setkáváme několik let, takže máme i software, který dokáže zálohovat stránky v čase. Určitě by stačilo je sledovat 30 dní.

Na druhou stranu v minulosti jsme využili data jisté společnosti, která monitorovala ceny před Black Friday, kdy několik týdnů sledovala navyšování a snižování cen a zjistila, že několik výrobků nebylo vůbec v prodeji za tu cenu, za kterou prodejce tvrdil. Takže nám byly data předána. Ale umíme si to zajistit i sami vlastní technikou.

Jsou kromě černého pátku další příběhy a triky, kterými nám obchodníci vnucovali falešné slevy?

Jistý velký internetový prodejce ze Zlína dal do prodeje výrobek, který nikdy předtím neměl už rovnou se slevou. Takže tam v minulosti šla pokuta 50 tisíc korun nejen za to, ale hlavně za to, že uvedl výrobek ve slevě rovnou do prodeje, ačkoli nikdy předtím ten samý výrobek neprodával.

I toho se novela bude týkat. Pokud půjde nový výrobek do prodeje, tak nemůže dát na ten výrobek slevu, protože ji nikdy neměl.



Nově musejí také obchodníci uvádět, jestli kontrolují recenze na internetu a případně jakým způsobem. Co když ale obchodník napíše, že recenze nekontroluje, ale zároveň nějakou smaže nebo upraví? Je to nekalé jednání?

V loňském roce jsme pokutovali pokutou 750 tisíc korun společnost, která provozuje webové stránky Lunzo.cz za to, že podle recenzí, které máme od spotřebitelů, tam byly úplně jiné informace a společnost si je upravovala.

Náš inspektor v postavení spotřebitele tam recenzi také vložil. Jedna hvězdička se změnila za chvíli na pět a pak se změnil i ten text, takže tam šla pokuta 750 tisíc korun, která už je dneska pravomocná. Takže už jsme tuto nekalou obchodní praktiku mohly postihnout dříve.

Ten zákon ale říká, že u recenzí nově bude muset ten konkrétní subjekt, co recenze zveřejňuje, buď uvést, že je neověřuje, anebo je ověřuje. A pak musí napsat, jakým způsobem.

Dělá to už i přední světový vyhledávač, kde máte napsáno „recenze nejsou ověřovány“. Ale nebude možné zveřejnit recenze a nijak to nevysvětlit.



Nově už by taky nemělo být možné uzavírat smlouvy se spotřebiteli výhradně po telefonu, co se mění?

Spotřebitel by měl dostat v písemné podobě informaci o tom, s čím souhlasil. Co je dohoda mezi prodejcem a co za službu nebo zboží zakupuje. Takže telefonické nabídky, kdy vám někdo zazvoní do telefonu a slibuje úžasné ponožky za cenu poštovného a pak se nestačíte divit, když vám přijdou podruhé, ale s pořádně vysokou částkou.

Takže to dopadá i na telefonické nabídky, kdy by měl spotřebitel dostat informaci především v písemné podobě a musí ji potom následně odsouhlasit.