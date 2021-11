Jourová: Komise rozdělí členským státům obrovské sumy. Je na politicích, aby je nasměrovali správně

Za jakých podmínek uvolní Evropská komise (EK) peníze určené Polsku na obnovu jeho ekonomiky po covidové pandemii? Nezasahuje tým Ursuly von der Leyenové do vnitřních záležitostí některých členských zemí? Jaké úkoly budou stát před českým předsednictvím Evropské unii v příštím roce? Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu byla místopředsedkyně EK Věra Jourová. Praha 20:30 8. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Věra Jourová | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Na konferenci Forum 2000 v Praze jste prohlásila, že jsou v některých unijních zemích demokracie a vláda práva v ohrožení. Maďarskou demokracii jste označila za nemocnou. Co jste měla na mysli konkrétně?

Bylo to v rozhovoru, kde jsem narážela na to, že maďarský premiér Viktor Orbán s oblibou hovoří o takzvané illiberal democracy. Říkala jsem, že pro mě je to spíš ill democracy v tom smyslu, že tam některé prvky chybí. A měla jsem na mysli poměrně zúžený prostor pro nezávislá média, který vidíme v Maďarsku a který se neustále zužuje.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s Věrou Jourovou

Evropský parlament podal u soudního dvora EU žalobu na EK kvůli nečinnosti, protože zatím nezasáhla proti státům porušující principy právního státu. Jak se s tím vyrovnáváte?

Evropský parlament je nervózní ze situace v Polsku a Maďarsku. Zaznívají tam velmi silná prohlášení a myslím, že Evropský parlament byl velmi silným zastáncem toho, abychom podvázali evropské peníze fungováním právního státu. To se stalo, máme platnou legislativu od ledna. A Evropský parlament očekával, že EK okamžitě spustí proceduru, která by mohla vézt ke zmražení peněz.

A proč se to nestalo?

My na to odpovídáme takto – státy, které rozhodly jednomyslně, že takováto podmínka bude zavedená do evropského právního řádu, řekly, že o tom má rozhodnout nejdříve evropský soudní dvůr. Což se zatím nestalo, a to rozhodnutí očekáváme na začátku příštího roku.

Zásadnější faktor je ten, že nemůžeme dělat prudké pohyby, střílet od boku, zahajovat proceduru bez precizní analýzy dvou věcí – v které zemi je deficit právního státu a zda ohrožuje právně čisté rozdělování evropských peněz. Na analýze pracujeme, hodnotíme několik států a spustíme proceduru ve chvíli, kdy budeme mít naprosto pevnou půdu pod nohama.

Připomínáte, že nás čekají tři velké paralelní procesy, které změní život každého občana v EU – jak zelená tranzice, tak digitální transformace a obnova po covidu. Vysvětlujete jako komise, co to znamená pro každého z nás?

Snažíme se vysvětlovat. Snažím se komunikovat tyto záležitosti do své země. Každopádně je to především pro národní politiky, aby se témat chopili, aby vysvětlovali a dokázali připravit domácí podmínky, aby různé transformační změny nedopadaly na lidi negativně. Jestliže Evropa přijde s nějakou řízenou změnou, tak to doprovází finančními prostředky. A těch peněz je velké množství, budeme v členských státech rozdělovat obrovské sumy a je na politicích, aby je nasměrovali do správných věcí, do regionů, které to potřebují, k domácnostem, které by neměly utrpět velkými změnami. Takže je to na spolupráci evropských institucí, EK a vlád členských států, včetně komunikace a vysvětlování.