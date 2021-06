Prorektorka Králíčková: O chování pana Feriho jsme nevěděli, incidenty na ‚seznamovácích‘ mě mrzí

Jak řeší vedení Univerzity Karlovy kauzu údajného sexuálního obtěžování ze strany bývalého studenta a politika Dominika Feriho? Bude Karlova univerzita přesvědčovat své studenty, aby se nechali očkovat proti covidu-19? A jaké následky má mnohaměsíční uzavření vysokých škol kvůli pandemii? Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu byla prorektorka Univerzity Karlovy pro studijní záležitosti Milena Králíčková. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 12:32 8. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle prorektorky Mileny Králíčkové nemají studenti dostatečnou důvěru k univerzitním hierarchiím | Zdroj: Profimedia

V úterý to budou dva týdny, co Deník N a server Alarm publikovaly svědectví žen, které údajně sexuálně obtěžoval bývalý student Právnické fakulty Univerzity Karlovy a bývalý poslanec z TOP 09 Dominik Feri. Tušíte ve vedení Univerzity Karlovy, jestli se pan Feri opravdu dopustil sexuálního obtěžování studentek školy?

Jestli se toho dopustil, není ve věci vyšetřování fakulty nebo univerzity. Pro nás je podstatné, abychom jako univerzita nastavili dostatečné obranné mechanismy a preventivní mechanismy, aby se naši studenti a studentky i zaměstnanci a zaměstnankyně měli kam obrátit, pokud by se s něčím takovým setkali. Máme na webových stránkách univerzity část věnovanou této prevenci a máme i e-mailovou adresu obtezovani@ruk.cuni.cz, kam se mohou případné oběti hlásit.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s prorektorkou Univerzity Karlovy pro studijní záležitosti Milenou Králíčkovou

Sami tento případ vůbec neřešíte a nevyšetřujete?

Snažíme se pátrat. Pan rektor poslal audit na právnickou fakultu, nicméně si myslím, že pátrat by měly hlavně orgány činné v trestním řízení, pokud je potřeba. Pro nás je podstatné, abychom jako univerzita měli připravené mechanismy, pokud by se s tím někdo z akademické obce potkal a aby se mohl kam obrátit. Pak se následně každému takovému podnětu věnujeme.

Podle Deníku N bylo chování pana Feriho na fakultě veřejným tajemstvím. Podle různých svědectví se o něm mezi studenty a studentkami vědělo. K vám jako prorektorce pro studijní záležitosti se nikdy nic takového nedostalo?

Ne, ke mně se nic takového nedostalo. A pokud mám zprávy, tak i vedení fakulty vyzývalo na akademických senátech, aby ten, kdo o tom ví, přišel a položil svědectví. K nám na rektorát se nikdy nic takového nedostalo. Pokud by někdo tenkrát našel odvahu a přišel, řešili bychom to daleko dřív.

O čem to podle vás svědčí, že se o tom „šuškalo“, ale nikdo se o tom oficiálně nedozvěděl?

Možná to svědčí o nedostatku důvěry v univerzitní a fakultní hierarchie a mechanismy. Proto jsem přesvědčená, že univerzita by měla mít někoho jako nezávislého ombudsmana. Ať už se bude jednat o studentky a studenty, nebo zaměstnankyně a zaměstnance, tak by měli mít možnost přijít za někým nezávislým, kdo není svázaný s fakultní hierarchií a stál by nezávisle od akademického světa každé konkrétní fakulty. Proto jako kandidátka na rektorku mám ve svém programu ustanovení institutu nezávislého ombudsmana.

Seznamovací kurzy

V reakci na článek o Dominikovi Ferim se v některých médiích objevila i svědectví o tom, jak probíhaly seznamovací kurzy pro nastupující studenty prvních ročníků některých fakult. Třeba na seznamovacím kurzu Právnické fakulty Univerzy Karlovy získávaly týmy při bojové hře body za to, že se svlékly. O tom také nikdo z vedení fakulty nebo univerzity nevěděl?

Seznamovací kurzy mají několik různých scénářů. Máme fakulty, které je organizují samy. Na takových seznamovacích kurzech máme jako univerzita nějakou úroveň kontroly. A pak máte celou řadu akcí, které organizují studenti, kteří nejsou ani s univerzitou spjati, a je to čistě komerční záležitost. Na takových akcích univerzita ani fakulta kontrolu mít nemůže.

Je to dobře? Není tohle příležitost to změnit?

Máte pravdu. Sama jsem se setkala s tím, že proti seznamovacímu kurzu, o kterém zjistili, že ho nepořádá nikdo z univerzity, a přitom se tak tváří, jsme se ohrazovali. Když někdo udělá vlastní akci, kterou nazve seznamovací kurz, tak to není žádná ochranná značka, proti které by se mohla jakákoliv vysoká škola bránit.

Podle ohlasů účastníků se přes den účastnili doprovodného programu i zástupci fakulty a univerzity. Nebylo to tedy úplně mimo pozornost a aktivity vedení, přesto se tam tohle odehrávalo.

To je mi samozřejmě strašně líto a je mi velmi líto obětí, které se s tím mohly potkat na akci, na které univerzita nějakým způsobem participuje. Pro nás je to určitě signál dát si na tyto věci pozor a věnovat jim pozornost.

Ženy popsaly několik sexuálních útoků od poslance Feriho. Ten přiznal nevhodné chování, pak rezignoval Číst článek

Co se tedy chystáte udělat?

Jednotlivé fakulty mají různý způsob, jak seznamovací kurzy organizují. Asi víte, že Univerzita Karlova má 17 fakult. Ne každá seznamovací kurzy dělá a ty, které je dělají, tak jsem přesvědčená, že tomu budou věnovat pozornost.

Očekáváte, že celá kauza změní atmosféru na univerzitě?

Univerzitu Karlovu mění i to, čím jsme si prošli v uplynulých více než dvanácti měsících. Byla to úplně jiná zkušenost. Takže ano, univerzita se mění a tohle není jediný důvod, proč se proměňuje.

Pan Feri už není student. Pokud by se prokázalo, že se během studia dopouštěl sexuálního obtěžování, mohli byste vyvodit nějaké závěry? Mohl by pan Feri přijít o akademický titul?

Zákon o vysokých školách z takovýchto důvodů neumožňuje titul odebrat. Je tam přesně stanoveno, za jakých podmínek a jakou dobu univerzita může k takovému kroku přistoupit. Mezi takové důvody patří spíše plagiátorství. Takže nepředpokládám, že by to v tomto případě vedlo k tomu, co naznačujete.

Pokud se to prokáže, bylo by namístě, aby vyvodili zodpovědnost někteří lidé z vedení fakulty?

Nemám moc ráda to „pokud“. Až bude vyšetřeno a budou na stole data, pojďme se nad tím potkat znova. Teď bych to zatím pominula.

‚Oběť nemá povinnost se bránit.‘ Na právnické fakultě se objevily plakáty odkazující na Feriho kauzu Číst článek

Deprese studentů

Podle některých studií se pandemie zásadně projevila na psychice mladých lidí. Některé studie dokonce naznačovaly, že psychické dopady jsou u mladých lidí výraznější než u starších. Máte takovou zkušenost?

Bohužel se nám to potvrdilo. Na konci minulého roku jsme na všech našich fakultách prováděli šetření a ukázalo se, že psychické zdraví dostalo zabrat jak u studentů, tak i u akademiků. Proto jsme se v letošním roce snažili posílit množství poraden, které poskytují pomoc, a zároveň rozšířit nabídku preventivních programů. I když kapacita toho není dostatečná a následek bude dlouhodobý, musíme posilovat poradny i preventivní opatření, takže jsme snad ten trend zachytili a jdeme naproti tomu, abychom studentům i akademikům pomohli.

Vy jste říkala, že jste ten dotazník prováděli na konci minulého roku. Od té doby uběhlo dalších několik měsíců, kdy byli studenti doma a nemohli chodit do školy. Připravujete nové mapování?

Pravděpodobně budeme šetření opakovat, ale zatím jsme se nedohodli kdy. Je pravděpodobné, že ho budeme opakovat periodicky.

Co jsou ty největší dopady?

Těch příčin je několik a problém se dá rozdělit do několika rovin. Malou skupinu tvořili studenti, kteří v době pandemie přišli o příjem – částečně rodičů nebo vlastní. Celá řada našich studentů si přivydělává brigádami, o které v pandemii přišli. Studenti, kteří tím hodně trpěli, byli ti, kteří se dostali do ekonomických problémů a s tím souvisejících duševních problémů. Z toho důvodu jsem moc ráda, že jsme se už v loňském roce soustředili na studenty, kteří by se mohli dostat do ekonomických problémů, a podívali jsme se na to, jak jim můžeme pomoct.

Přibývá studentů trpících depresí?

Určitě ano, vidíme to v našich poradnách.

Celý rozhovor si můžete poslechnout v přiloženém audiu.