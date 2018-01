Právnička dostala tři roky za trávení své nadřízené projímadlem. Rozsudek teď přezkoumá Nejvyšší soud

Obvodní soud pro Prahu 7 ve středu odeslal dovolání spolu se spisem k Nejvyššímu soudu do Brna, zjistila ČTK z justiční databáze InfoSoud.

Odsouzená žena a o 15 let mladší oběť spolu v hlavním městě pracovaly na právním oddělení obvodního ředitelství jedné ze státních organizací. Oběť byla před odchodem na mateřskou dovolenou v nadřízené pozici, kterou po ní následně převzala později obžalovaná právnička.

Právnička přidávala nadřízené projímadlo do pití. Soud ji poslal na tři roky do vězení Číst článek

Když se mladší žena vrátila z mateřské, dostala svou vedoucí funkci zpět. Následně ji začaly pronásledovat nevysvětlitelné zdravotní problémy - časté průjmy, prudké bolesti břicha, závratě, zvracení, mravenčení v končetinách, výrazná únava a svalová slabost. Obtíže přicházely před důležitými soudními nebo jinými jednáními.

Za zdravotním stavem oběti stál podle rozsudku fakt, že jí podřízená přidávala do pití projímadlo, a to od května 2013 do dubna 2016. Trávená žena časem pojala podezření, že s kohoutkovou vodou na pracovišti není něco v pořádku. Svěřila se manželovi a nadřízenému, kteří jí nevěřili. Po požití vody, kterou žena slila ze své sklenice do plastové lahve, však postihly střevní potíže také je.

Ředitel se proto rozhodl instalovat v kanceláři oběti kameru. Záběry po čase zachytily, jak podřízená přimíchává do sklenice laxativum laxygal, a to v množství třináctinásobně přesahujícím maximální doporučené dávkování.

Obžalovaná vinu nepřiznala. Podle psycholožky má sklony k manipulativnímu chování a pasivní agresivitě.