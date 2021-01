Ústavní právník Kysela: Zabývat se výroky prezidenta je zbytečné, když koná jinak, než sám hlásal

Prezident Miloš Zeman naznačil, že za vítěze voleb bude považovat vítěznou politickou stranu, nikoliv koalici. Učinil tak krátce poté, co překvapivě dlouho před volbami vyhlásil termín jejich konání. „Připadá mi vcelku zbytečné, aby prezident republiky x měsíců před volbami hlásal, co udělá, zejména když je u něj vcelku zřejmé, že leckdy udělá něco jiného, než co předem hlásal,“ říká ústavní právník Jan Kysela. Praha 21:01 22. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vedoucí Katedry politologie a sociologie Právnické fakulty Univerzity Karlovy Jan Kysela v Interview Plus | Foto: Jana Přinosilová | Zdroj: Český rozhlas Plus

„Nám to teď bere čas tím, že se o tom bavíme, což je evidentně smyslem jednání prezidenta republiky,“ vysvětluje si Zemanovy kroky ústavní právník a ve speciálu Českého rozhlasu Plus upozorňuje na skutečnost, že hnutí ANO může mít po volbách problém získat partnera pro sestavení vlády.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jan Kysela: Do ústavního rámce jsme dosadili atypickou hlavu státu, která sleduje politické cíle

„Pokud má prezident postupovat prosystémovým způsobem, tak má jako předsedu vlády vybrat toho, kdo si je schopen opatřit většinu ve sněmovně. Nemá přece smysl jmenovat toho, kdo má nejsilnější klub, když všichni deklarují, že se s ním nechtějí dát do holportu. Pokud je prezident státotvorný, tak ani první ani druhý pokus nebere jako kratochvíli, ale směřuje k nějakému prosystémovému výsledku a tím je vytvoření vlády,“ míní Kysela, vedoucí Katedry politologie a sociologie Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Ústavní žaloba? Podle výsledku voleb

Připomíná situaci, k níž došlo po minulých volbách, a která by se mohla opakovat.

„Prezident například řekne – jako to řekl v tomto volebním období: ‚Já nikoho jiného než tuto osobu nejmenuji, tak to berte v potaz a buď se s ní prostě domluvte, anebo budete odsouzeni k opozici.‘“

Tím by se ale hlava státu dostala na hranu Ústavy, uvažuje Kysela.

„V této chvíli už nejde o to, koho prezident vybral, ale jde o navazující kroky a ty nabývají podobu protiústavnosti. Protože pokud vládu, která funguje v demisi, udržujete u moci několik měsíců jen proto, abyste dal ostatním najevo, že mají smůlu, tak v téhle chvíli už to samozřejmě je protiústavní jednání.“

V takovém případě je variantou ústavní žaloba, k níž se Senát pokusil přistoupit i v roce 2019. Tehdy ale hnutí ANO disponovalo blokační menšinou. „Takže jde o to, jak silné bude v příštím volebním období a podle toho na prezidenta buď máte, nebo nemáte.“

Vyhraněně politický prezident

Kysela vysvětluje, v čem spočívá problematičnost českého příkladu: „Parlamentní republiky i monarchie ponechávají svým hlavám poměrně široký manévrovací prostor, protože je chápou jako moderátory a určité strážce korektnosti politické soutěže.“

„Pokud je prezident státotvorný, tak ani první ani druhý pokus nebere jako kratochvíli, ale směřuje k vytvoření vlády.“ Jan Kysela

A upozorňuje na komplikace: „Problém samozřejmě je, když do tohoto volného rámce – a ten je volný třeba tím, že tam nejsou lhůty – dosadíte osobu, která je vyhraněně politická. A my jsme do toho ústavního rámce dosadili atypickou hlavu státu, která sleduje politické cíle.“

Vodráček a Bartoš: Může být všechno jinak

Předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO) a Ivan Bartoš (Piráti) se shodují na tom, že je zbytečné o vyjádření prezidenta republiky v tuto chvíli debatovat.

Předvolební koalice hnutí ANO s ČSSD se nerýsuje. Babiš i Hamáček spojení odmítají Číst článek

„Za devět měsíců může být všechno jinak, pan prezident jen uvažuje nahlas. Jak pana prezidenta znám, provedl výstřel a sleduje, co z toho bude. Tyto debaty dnes ale nedávají smysl,“ míní Vondráček.

„Jak bude vypadat politické hřiště po volbách, které jsou za devět měsíců a jejichž výsledek ještě neznáme, není úplně relevantní a na postupu Pirátů to nic nemění,“ přidává se Bartoš.

„Myslím, že volební koalice jsou standardní postup. Daleko férovější než povolební opoziční smlouva stran, které dlouhodobě vystupují proti sobě,“ dodává.

Poslechněte si celý audiozáznam Speciálu Lukáše Matošky.