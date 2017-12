Právník odvolané Králové: Sliby veřejnosti, že bude zatočeno s hydrou korupce, se kupodivu nevyplnily

Jiří Teryngel, který zastupuje soudkyni Helenu Královou ve dvou kárných řízeních, pro Radiožurnál uvedl, že v každém případě bude proti rozhodnutí ministra spravedlnosti Pelikána podávat opravný prostředek. Pelikán v pátek rozhodl o dočasném zproštění výkonu funkce pro soudkyni Obvodního soudu pro Prahu 1 Helenu Královou, která mimo jiné rozhoduje v kauzách zneužití vojenského zpravodajství či poslaneckých trafik. Rozhovor Praha 19:20 15. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Helena Králová, soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 1 | Foto: Petr Hloušek/Právo | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Co vaše klientka říká na to, že teď nemůže dočasně soudit?

Moje klientka se to dozvěděla ode mě, protože před vámi mě oslovila Česká televize a já jsem se to dozvěděl od České televize. Moje klientka si ve shodě se mnou myslí, že není pěkné, že sdělovací prostředky o nějaké skutečnosti vědí dřív, než nastala.

Zproštění funkce obdrží nejdřív v pondělí. Myslím si, že já a doktor Mikyska, kteří ji zastupujeme v první kárné žalobě a učiníme tak, i pokud jde o tu druhou, jí doporučíme, aby se bránila, protože má na námitky pětidenní lhůtu, takže celý příští týden.

V rámci toho se připravíme i na vyjádření k té druhé žalobě, na což máme měsíc, kde mě osobně naprosto překvapuje, zaráží a skličuje, že se zasahuje kárným řízením do živé věci, kde ani není nepravomocně rozhodnuto. Kde vůbec není zdůvodněn žádný právní názor. A pokud jde o podstatu té kárné žaloby – ta spočívá v tom, že paní doktorka Králová vyhověla námitce obhájce, který namítal, že se nemají číst nějaké dvě sms, protože jsou nezákonné.

Usnesení zní: „Námitce se vyhovuje“. Státní zástupce, zřejmě pomalejšího myšlení, chtěl vědět, jak je to myšleno a podsunul nám „myslíte tedy všechny odposlechy?“ Na to paní doktorka řekla „ano“, ale on okamžitě vznesl námitku podjatosti. Takže přerušila hlavní líčení do doby, než rozhodne o námitce podjatosti, a neměla možnost své rozhodnutí zdůvodnit. Pak tisková mluvčí vysvětlovala, že jde o ty dvě sms.

Vy už jste zmiňoval, že za tím vším může něco být. Chce se paní doktorky někdo zbavit?

Já mám neodbytný pocit, že paní doktorka začala vadit v okamžiku, kdy začala zprošťovat vojenské obranné zpravodajství a paní Nečasovou, protože tohle postavení před soud je skutečně chatrným výsledkem ohromné akce, která byla velmi medializovaná a v jejím důsledku padla vláda.

Sliby a naděje pro veřejnost, že bude zatočeno s hydrou korupce a tak dále se kupodivu nevyplnily a skončila tam jedna dáma, která brala kabelky a která možná šlehala svého nynějšího muže proutkem přes zadeček. A to je trochu málo.

Navíc jí to samozřejmě vzali a v tom novém řízení došlo k odsouzení. Když se ale podíváte na průběh druhého řízení a odůvodnění toho rozsudku, tak se tam objevovali naprosto soukromé věci mezi Nečasem a Nagyovou, které s věcí nijak nesouvisejí.

Domnívám se, že ta první žaloba je evidentním případem toho, kdy je soudce stíhán za svůj právní názor a za to, jakým způsobem vyhodnotil důkazy. Je tam velmi tenká hranice mezi hmotně právním posouzením a hodnocením důkazu, ale odvolací soud má zapovězeno přikazovat nižšímu soudu, jak má důkazy hodnotit a právě to se událo.

Domnívám se, že naše argumentace ve vztahu k první žalobě je opodstatněná a dokonce, můžete to chápat jako výraz pýchy nebo neskromnosti, je tak dobrá, že se mohli ti lidé zaleknout a podpořit první žalobu, která by mohla spadnout tou žalobou druhou, kterou pokládám za zcela nehoráznou.

Jak to doktorka Králová vnímá lidsky? Soudí čtyřicet let, je v důchodovém věku.

Vnímá to velmi úkorně, pochopitelně. Bude mít polovinu platu po dobu zproštění funkce. V případě, že to dobře skončí, jí to zpětně doplatí, ale to ódium kárně stíhané soudkyně, která porušila etiku povolání, která nedostačuje požadavkům na výkon povolání, se musí každého člověka, který soudil 40 let, velmi dotknout.

Já ji znám osobně prakticky po celou dobu její kariéry, ať už jako prokurátor nebo jako obhájce, a vždycky jsem ctil její smysl pro spravedlnost.

Budete proti tomu dočasnému zproštění funkce podávat stížnost?

Teď vám neřeknu, protože jsem se nedíval do zákona o soudech a soudcích, jestli tam je stížnost nebo námitka. V každém případě opravný prostředek bude podán.

Už víte, jak budete argumentovat?

Dejte mi křišťálovou kouli a já vám to řeknu. Nevím. Je to brzo, dozvěděl jsem se to dneska, proboha.

Mně šlo o to, jestli tam zmíníte pro vás možné důvody těch dvou kárných žalob.

Je to spor o právnících mezi právníky. Politická argumentace tam nepatří a tu tam rozhodně dávat nebudu. To ale neznamená, že tam tu politickou argumentaci nevidím.

Když je vaše klientka takhle pod tlakem, padlo tam třeba, že by mohla chtít odejít a přestat pracovat?

Do hlavy jí nevidím. Nepochybně jí to napadlo, ale rozhodně to nevyslovila nahlas. Byl bych špatným obhájcem, kdybych jí něco takového radil.