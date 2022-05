Kvůli korupci přišel o post státního zástupce. Teď má dohlížet, jestli zákony dodržují jiní

Z Nejvyššího státního zastupitelství musel Libor Nedorost v minulosti odejít, protože byl pravomocně odsouzen za přijímání úplatku. Před soudem stál i kvůli podvodu a porušování autorských práv.

Teď pracuje na České inspekci životního prostředí jako právník a má pomáhat inspektorům odhalovat, jestli prověřované firmy porušují zákony.

Ředitel ČIŽP Erik Geuss připouští, že to není vhodné. Hájí se tím, že inspekce o Nedorostově minulosti nic nevěděla, a tvrdí, že Nedorost při výběrovém řízení lhal, aby místo získal. Ten nařčení odmítá. Původní zpráva Praha 6:00 12. května 2022

„Zaměstnávání takového člověka je v rozporu nejenom s dobrými mravy, ale zejména se služebním zákonem,“ reagoval Geuss na dotaz Radiožurnálu.

Státní úředník podle něj musí splňovat nejen odborné, ale i morální a protikorupční požadavky. A to především když jde o pozici právníka, který má přístup ke všem případům inspekce po celém Česku.

„Ve své práci se dostane k velice citlivým informacím o firmách. Myslím, že zaměstnávání člověka s takovou minulostí představuje pro organizaci našeho typu bezpečnostní rizika, protože může být třeba někým vydírán,“ míní Geuss.

Jak je tedy možné, že se Nedorost na pozici právníka dostal? Pro pochopení celého příběhu je potřeba vrátit se do let 2004 až 2006, kdy Nedorost býval státním zástupcem na Nejvyšším státním zastupitelství. Právě z této doby pocházejí jeho kauzy a policejní vyšetřování.

Podvod i korupce

V roce 2004 ho policie obvinila z podvodu a porušování autorských práv. Nedorost spolu s bývalým soudcem Nejvyššího soudu Zdeňkem Sovákem a bývalým prorektorem Vysoké školy Karla Engliše v Brně Vladislavem Větrovcem skončili před soudem kvůli tomu, že podle obžaloby opisovali texty jiných právníků a vydávali je v odborných publikacích pod svými jmény.

Nedorost tvrdil, že šlo o omyl. Než padl verdikt, všichni uzavřeli dohodu o mimosoudním narovnání – poškozeným kolegům se veřejně omluvili a každý poslal sto tisíc korun na dobročinné účely.

Policisté prověřovali také Nedorostovy přátelské vztahy s lidmi stíhanými v rozsáhlé kauze zmanipulovaných konkurzů několika firem, policie se o něj zajímala i kvůli podezření z lichvy. V těchto případech sice obviněn nebyl. V roce 2006 ale musel před soud znovu kvůli dalšímu případu.

Kriminalisté zachytili jeho telefonát se studentem Právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, jemuž slíbil, že mu za úplatek zařídí úspěšné složení zkoušky z obchodního práva.

Policie na to přišla náhodou, když odposlouchávala telefon muže stíhaného ve zmíněné kauze zmanipulovaných konkurzů. A tak policisté vyslechli, jak stíhaný muž mluví s Nedorostem, a když hovor ukončuje, odposlouchávaný telefon půjčuje studentovi, který se s Nedorostem domlouvá na úplatku za zkoušku.

Nedorost tehdy hovor nepopíral, měl ale svérázné vysvětlení. „My jsme se tam o tom zařizování zkoušky bavili schválně, protože jsme věděli, že ten telefon je odposlouchávanej a my jsme si dělali z těch pitomců, co nás poslouchají, srandu,“ říkal tenkrát České televizi.

Jenže Městský soud v Brně mu neuvěřil a dal mu peněžitý trest 60 tisíc korun. Krajský soud v Brně pak Nedorostovo odvolání v červenci 2007 zamítl a Nedorost musel kvůli pravomocnému odsouzení z Nejvyššího státního zastupitelství odejít.

‚Mám to každému vykládat?‘

Nic z toho vedení ČIŽP podle ředitele Geusse nevědělo, když Nedorosta od 1. července 2020 přijímalo na pozici právníka Oblastního inspektorátu v Ústí nad Labem.

„A co po lidech chcete? Aby když je někdo někdy za něco odsouzen, že to má o sobě každému vykládat na potkání?“ reagoval Nedorost na dotaz Radiožurnálu, proč svou trestní minulost při konkurzu nezmínil.

Řekl, že o ní mluvit nemusel, protože výpis z rejstříku trestů měl při výběrovém řízení už čistý, neboť od jeho odsouzení za korupci již uplynula potřebná lhůta a trest byl takzvaně zahlazený. Z pohledu práva byl Nedorost tudíž bezúhonný.

Jenže ředitel Geuss tvrdí, že tohle nebyl jediný problém. Nedorost při výběrovém řízení také další informace ze své minulosti zkreslil a zatajil, jak tvrdí vedení inspekce a jak měl Radiožurnál možnost ověřit.

V profesním životopisu třeba úplně vynechal, že v letech 2000 až 2007 působil na Nejvyšším státním zastupitelství, tedy období, kdy byl vyšetřován policií a souzen.

Nebo v životopisu tvrdil, že vykonával advokátní praxi od června 1996 až do srpna 2017. Podle zjištění Radiožurnálu ji ale několikrát pozastavil a jednou se nechal z advokátní komory na tři roky úplně vyškrtnout. Bylo to k 1. červnu 2007, měsíc a půl před tím, než Městský soud v Brně rozhodl, že je vinen v případu přijímání úplatku.

Dotazy Radiožurnálu, proč zkresloval údaje ve svém životopisu, Nedorosta opět rozčílily: „Vy jste viděl můj životopis?! Tak ať se o to zajímá policie, jak se mi tady někdo vrtá do mého životopisu!“

Geuss: Lhal schválně

Geuss dokonce viní Nedorosta, že o své minulosti schválně lhal, a tvrdí, že se k tomu Nedorost i sám přiznal.

„Když jsme to s ním řešili, on nám přiznal do zaznamenávaného rozhovoru, že uvedl nepravdivé údaje a že tak učinil proto, že pokud by uvedl pravdivé údaje, že bychom ho nevybrali,“ řekl Geuss.

„To je verze pana Geusse,“ reagoval Nedorost a odmítl, že by svou minulost tajil. „Já jsem to všem říkal, všichni si mě lustrovali,“ ohradil se.

Na dotaz Radiožurnálu, komu přesně to říkal, ale odpovídal pokaždé jinak. Jednou řekl, že to pověděl výběrové komisi, podruhé, že jen řediteli ústeckého inspektorátu Pavlu Grundovi, jenž výběrové komisi předsedal. Ten to ale nepotvrdil.

Grund nejprve žádost o rozhovor odmítl s tím, že k tomu nemá svolení vedení inspekce. Když ho od ředitele Geusse dostal, stejně rozhovor odmítl. Nakonec poslal jen vyjádření, ve kterém napsal, že Nedorost měl podklady pro výběrové řízení v pořádku podle zákona a že měl čistý výpis z rejstříku trestů. „Nic víc, než stanoví zákon, není nikdo povinen ke své osobě sdělovat,“ napsal.

Otázky, jestli mu Nedorost o svém odsouzení řekl a jestli je podle něj vhodné, aby někdo s takovou minulostí pracoval jako právník na inspekci, Grund nechal bez odpovědí.

Možnosti inspekce? Žádné

Ačkoli ředitel Geuss prohlašuje, že Nedorostovo působení na pozici právníka je nežádoucí, Nedorost na inspekci pořád pracuje. Je totiž ve služebním poměru a ředitel nemá moc možností, jak to změnit. Vyplývá to i z vyjádření ministerstva vnitra, které Radiožurnál oslovil.

Půlroční zkušební doba, během které lze zrušit služební poměr, již uplynula. Zahájit kárné řízení inspekce nemůže, protože to lze podle mluvčí ministerstva vnitra Hany Malé udělat jen do jednoho roku od údajného provinění a navíc ho lze uplatnit jen na to, co dotyčný spáchá během služebního poměru, nikoli před ním.

A že Nedorost při konkurzu údajně zkresloval informace? Podle ministerstva vnitra instituce mají přihlížet k osobnostním a povahovým vlastnostem kandidáta.

„Současně je však třeba poznamenat, že samo neuvedení některých skutečností v rámci výběrového řízení není důvodem ke ‚zpětnému‘ zrušení výběrového řízení nebo k rozhodnutí o ukončení služebního poměru,“ podotkla mluvčí resortu Hana Malá.

Jakmile vedení inspekce začalo s Nedorostem okolnosti jeho přijetí řešit, Nedorost nastoupil do pracovní neschopnosti a je v ní dosud. Vedení ČIŽP mu kvůli tomu zablokovalo přístup do interní počítačové sítě, aby se do ní nedostal ani z domova.

Tajil to i jinde

O Nedorostově minulosti nevěděli ani dřívější zaměstnavatelé. „Skutečně vedení univerzity nebyla tato informace známa,“ řekla v roce 2008 pro televizi Nova Andrea Kadlčíková, kancléřka Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

A nevěděli to například ani v jihočeských Dačicích, kde Nedorost nastoupil v roce 2017 na radnici jako referent na oddělení přestupků. „To bychom ho nevzali, nemůže přeci řešit přestupky, když byl odsouzený kvůli úplatku,“ řekl Radiožurnálu tajemník městského úřadu Zdislav Páral.

Nedorost se v Dačicích ještě jako referent ucházel také o místo pracovníka krizového řízení. „Neuspěl a skončil v pracovní neschopnosti. Po pár měsících dal výpověď,“ přiblížil Páral.

Nedorost skončil v Dačicích v roce 2019, letos v únoru se tam chtěl vrátit a šel na další konkurz, místo vedoucího živnostenského úřadu však nezískal. „Už jsme s ním měli zkušenosti, povahově nám tam neseděl, nerad se podřizoval vedoucím,“ prozradil tajemník Páral.