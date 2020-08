Vláda bude v září schvalovat na 200 pozměňovacích návrhů, aby stát začal fungovat online

Kvůli dávkám na dítě, prodeji nemovitosti nebo auta bychom do čtyř let vůbec nemuseli chodit na úřad. Umožní to zákon o právu na digitální služby, který v Česku platí od ledna. Poslanci ale budou ještě v září schvalovat na 200 pozměňovacích návrhů. Dnes má přitom svou digitální identitu asi jen půl milionu lidí v Česku. Praha 16:45 16. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V budoucnu by lidé mohli všechno s úřady řešit digitálně (ilustrační foto) | Foto: Fotobanka Pixabay

Od ledna platí v Česku zákon o právu na digitální služby. To znamená, že v budoucnu by lidé mohli všechno s úřady řešit digitálně.

„To neříká nic víc, než to, že je tady nějaká digitalizace, která možná běží rychle, možná pomalu. Ale tento zákon říká, že přibližně do čtyř let by všechny agendy státu měly mít možnost být provozovány i digitálně. To je všechno,“ vysvětluje pro Radiožurnál Pirát Tomáš Koláčný, náměstek brněnské primátorky pro IT.

Podle vládního zmocněnce pro digitalizaci Vladimíra Dzurilly to stát chce stihnout – a také stihne: „Dnes děláme na katalogu služeb. To nám ukládal zákon, abychom do roka připravili katalog služeb, všech agend, které mají být digitalizovány.“

Katalog by se měl i postupně rozšiřovat. Online by tak lidé mohli prodat auto nebo i nemovitost. Podle zakladatele portálu Hlídač státu Michala Bláhy ale zatím stát digitalizuje pouze tak, že papírový formulář převede do počítače, a to nestačí. Zákon o právu na digitální služby to mění.

„Říká věc, o které se dlouho mluví, zejména v souvislosti s digitalizací, a to je ‚budou obíhat papíry, ne občan‘. A tenhle zákon natvrdo říká, že teď to takhle bude. Občan má právo požadovat, aby si stát informace někde dohledal, a je mu jedno kde,“ říká Bláha.

Jednodušší komunikace s úřady

Současný stav digitalizace státu ale omezuje rozvinutější česká města. „Brno dnes má svou identitu, Brno ID, kterou mohou občané využívat, ale pouze na samosprávní agendy,“ popisuje Tomáš Koláčný z brněnského magistrátu.

„Na agendy státu a státní správy je využívat nemohou, a tam je právě potřeba, aby využívali národní identitu, s tím, že je chceme propojit. V současnosti také Portál občana neobsahuje všechna data, například fotografie, které bychom jako obec rádi využívali.“

Takzvaná národní identita občana už dnes existuje. Využívá ji ale málo lidí, což by od ledna mělo změnit bankovní ID. Do Portálu občana, odkud lidé už teď některé věci s úřady můžou řešit, se bude přihlašovat stejně jako do internetového bankovnictví. To podle Bláhy lidem vše usnadní.

„Zjednoduší vstup do systému státu, do identity lidem, kteří už to měli. Dnes, když chcete identitu, tak musíte na Czech Point nebo na poštu a tam vyřídit papírování, certifikáty, hesla a takové věci. Ale tím, že to bude napojené na internetové bankovnictví, a lidé už v té bance byli, když si ho vyřizovali, tak získají státní identitu svým způsobem bezpracně,“ uvádí zakladatele portálu Hlídač státu.

Kolik lidí takto získá možnost snadněji komunikovat s úřady? „Dneska je držitelem digitální identity v rámci fyzických osob asi půl milionu lidí. Toho 1. ledna by to mělo být až 5,5 milionu lidí – bez toho, aby museli zajít na úřad, Czech Point nebo na poštu,“ dodává vládní zmocněnec pro digitalizaci Vladimír Dzurilla.

Banky teď podle České bankovní asociace čekají na vyřízení autorizace u ministerstva vnitra, aby se do systému mohly zapojit.