Nesmyslné, nebezpečné, hrozí excesy, varuje ústavní expert Wintr před právem na obranu v listině svobod

Vláda v pondělí podpořila senátní návrh ústavního zákona, který chce do Listiny základních práv a svobod zakotvit právo bránit sebe i život jiného člověka zbraní, i když za podmínek stanovených zákonem. Podle ministryně spravedlnosti Marie Benešové (za ANO) byla diskuse na vládě bouřlivá a výsledek označila za překvapivý. Praha 11:06 15. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle Wintra stávající stav novely nic nezmění (ilustrační foto) | Foto: un-perfekt | Zdroj: Pixabay

Předkladatelé návrhu v čele s předsedou senátorského klubu ODS Martinem Červíčkem argumentují tím, že tak chtějí pomoct čelit údajným odzbrojovacím tendencím v Evropské unii.

Chtějí zabránit, aby mohlo být toto právo omezeno běžným zákonem. Česko přitom už loni v prosinci neuspělo u Soudního dvora Evropské unie s žalobou proti kontroverzní směrnici.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor Martiny Maškové

Schválení novely ústavního zákona se v pondělí neočekávalo, podle podkladů pro jednání vlády měl kabinet dát neutrální stanovisko.

„Proč to vláda schválila i přes dobré rady svých úředníků, to tedy nevím,“ říká ústavní právník Katedry teorie práva a právních učení Právnické fakulty Univerzity Karlovy Jan Wintr. Senátorský návrh považuje nejen za nesmyslný, ale taky za nebezpečný.

Může se střílet?

Ve vysílání Českého rozhlasu Plus pak cituje důvodovou zprávu i s návrhem na neutrální stanovisko vlády, ve kterém se varuje před některými problémy návrhu senátorů: „Vláda upozorňuje, že by návrh u určité části laické veřejnosti mohl vést k mylnému přesvědčení, že se rozšiřují meze nutné obrany. Což by mohlo vést k excesivnímu jednání, ke zvýšenému nebezpečí a násilí ve společnosti.“

„To je poměrně vážné varování. I když je návrh postaven ryze symbolicky a právníci vědí, že žádnou změnu neznamená, tak v řadě občanů může způsobit dojem, že teď už je možné střílet v mnoha situacích, kdy to podle práva možné není,“ vysvětluje Wintr.

Co všechno tedy úprava Listiny základních práv a svobod mění? „Problém je, že stávající stav nezmění vůbec,“ odpovídá.

Stav zákona

„Platný trestní zákoník už má zakotveno nutnou obranu v krajní nouzi nebo dovolené použití zbraně za určitých podmínek. Dokonce v širší míře, než jak by to mělo být v listině, kde je právo bránit život svůj či jiného člověka. V trestním zákoníku máme právo obrany proti jakémukoli útoku směřujícímu proti zájmu chráněnému trestním zákonem, tedy i proti útoku na zdraví či majetek,“ pokračuje ústavní právník.

Vláda nečekaně podpořila senátní návrh ústavního zákona, který by zakotvil právo bránit se i zbraní Číst článek

Domnívá se, že pokud by šlo o zakotvení „čehosi symbolického do listiny, tak by to v podstatě taky mohlo srážet význam ostatních ustanovení v listině základních práv a svobod“.

Pondělní rozhodnutí vlády pak podle Wintra nebude mít žádný vliv na povinnost implementovat spornou evropskou směrnici o přísnější regulaci držení zbraní do českého právního řádu.

„Evropské právo má přednost před právy členských států. I když si něco napíšeme do listiny, tak to neznamená, že nemusíme dodržovat právo evropské,“ dodává pro Český rozhlas Plus.