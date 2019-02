Lékárny začínají ověřovat pravost léků na předpis. Až třetinu ale výrobci nestihli zaevidovat

Začíná platit evropská směrnice o kontrole léčiv. Lékárníci budou muset před vydáním přípravku pacientovi zkontrolovat jeho kód čtečkou. | Foto: Česká lékarnická komora | Zdroj: Radiožurnál



Další fotografie (4) Začíná platit evropská směrnice o ověřování pravosti léků na předpis. Od soboty musí výrobci opatřit všechna balení léků na předpis novými ochrannými prvky. Na základě toho pak lékárníci při výdeji ověří, že nejde o padělek. Nařízení má zamezit tomu, aby se do lékáren dostávaly falešné léky. Ne všechny krabičky ale výrobci stihli zanést do celoevropské databáze. Podle lékárníků se tak nedaří ověřit až třetinu léků. Praha 15:45 9. února 2019

Mezi ochranné prvky patří přelepka proti otevření a unikátní 2D kód. „2D kód snímneme tou kamerovou čtečkou, přípravek se nám načte do softwaru a zjistíme, jestli je krabička ověřitelná, nebo ne. Tahle krabička ověřitelná je, když si ale vezmu tuhle krabičku, tak ověřitelná není, protože karta nebyla nalezena,“ ukazuje ověřování v praxi lékárnice Michaela Bažantová.

Takových případů bude aspoň ze začátku fungování nového protipadělkového systému poměrně hodně, předpokládá Martin Šimíček z lékárny Fakultní nemocnice svaté Anny v Brně, kde nový systém také vyzkoušeli. „Ze 42 balení se 35,7 % nedalo ověřit. Nejčastější chybou byl tzv. kód produktu nenalezen, což znamená, že ten lék nebyl nahrán výrobcem do úložiště,“ vysvětluje Šimíček.

Zájem pacienta

I neověřitelné léky ale lékárníci budou moct pacientům vydávat, a to až do konce roku, do kdy platí přechodné bezsankční období. Požádal je o to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO.

„Pokud lékárník při nejlepším vědomí odebírá lék standardní distribuční cestou a zkrátka balení není možné ověřit, tak je ve veřejném zájmu, aby lék vydal pacientovi. To má zkrátka přednost před technickým ověřením,“ říká. Lidé dostanou i dříve vyrobené léky, které na sobě ještě nové ochranné prvky nemají. Podle Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv jsou bezpečné a vyhazovat se nebudou.

Chyba bude v případech problémů s technickým ověřením hlavně na straně výrobců, kteří už sice krabičky opatřili ochrannými prvky, ale informace o nich nenahráli do celoevropského úložiště. Aby se takové šarže nedostaly až k lékárníkům, je v plánu ověřovat léčiva i na úrovni distributorů, říká šéf Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv Jakub Dvořáček.

„Distributor, který takovou šarži od výrobce dostane, upozorní výrobce, že takovou šarži není možné vydat, a v tu chvíli šarže nebude putovat do lékárny. To znamená, že lékárník by se měl potkávat pouze s baleními jednotlivými, která nebudou v pořádku. Rozhodně by to nemělo způsobit žádnou hromadnou nedostupnost,“ vysvětluje Dvořáček.

Vysoké náklady

Evropské nařízení má zabránit pronikání padělaných léků do lékáren. V Česku se to sice nikdy nestalo, v Evropě se ale hlášení množí. „Od roku 2011, kdy byl počet podnětů nulový, jsme se v loňském roce vyšplhali až na 53 podnětů v rámci celé Evropy. Procentuálně je nárůst neuvěřitelně vysoký. V Německu například zachytili léčivý přípravek, který měl české a slovenské texty. Z toho logicky mohu očekávat, že přípravek mířil k pacientům do České republiky,“ říká ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová.

Lékárníci si kvůli novince museli pořídit nové čtečky, upravit systémy a někde i přijmout lidi navíc. Česká lékárnická komora celkové náklady v prvním roce vyčíslila na zhruba 640 milionů korun, říká její prezident Lubomír Chudoba. „Zhruba polovina peněz se uplatní v nemocničních lékárnách, těch je 180, tam jsou procedury náročnější. Zbytek poputuje do zhruba 2 500 lékáren veřejných. Budeme nadále požadovat, a už jsme navrhli, abychom dostali 5 Kč za ověření jednoho balení léku.“

Jakékoli peníze navíc pro lékárníky ale ministr zdravotnictví Vojtěch už v minulosti odmítl. Lékárníci by také chtěli, aby neověřené léky mohli distributorům vracet dřív než po 14 dnech, jak ukládá novela zákona o léčivech. Ta také navzdory směrnici upravuje vydávání nepovinných a nehrazených vakcín, jako je třeba ta proti chřipce, jak uvedl ministr Vojtěch.

Zákon podle něj umožňuje zachovat současný systém distribuce přímo do ordinace lékaře, kde lékař vakcínu aplikuje. V opačném případě hrozilo, že by si pacienti museli nejdřív s receptem do lékárny pro vakcínu a pak k lékaři. Zejména praktičtí lékaři takový postup kritizovali proto, že by ještě snížil už tak malý zájem o očkování.

Novela zákona, která zohledňuje evropské nařízení, čeká na podpis prezidenta. Účinná by mohla být zhruba za měsíc.