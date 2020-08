Za položení betonových pražců na koleje na Příbramsku hrozí dvěma lidem až osm let vězení

V případu položených betonových pražců na koleje mezi zastávkami Březnice a Tochovice na Příbramsku nejde o čin motivovaný strachem z uprchlíků nebo politickými názory, jako tomu bylo u odsouzeného Jaromíra Baldy, ale o skutek pod vlivem alkoholu. Dvěma lidem ve věku 17 a 18 let za něj i tak hrozí až osm let vězení. Jak zjistil server iROZHLAS.cz, státní zástupce je obvinil z trestného činu obecného ohrožení. Příbram 8:45 19. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V případu položených betonových pražců na koleje mezi zastávkami Březnice a Tochovice na Příbramsku nejde o čin motivovaný strachem z uprchlíků nebo politickými názory, ale o skutek pod vlivem alkoholu (ilustrační foto) | Zdroj: Pixabay | CC0 Public domain,©

„U Okresního soudu v Příbrami byla dne 3. 8. 2020 podána obžaloba na dvě osoby ve věku 17 a 18 let pro trestný čin obecné ohrožení,“ informoval server iROZHLAS.cz Pavel Soukup z Okresního státního zastupitelství v Příbrami.

Na rozdíl od teroristického útoku Jaromíra Baldy z roku 2017 ale tento čin nebyl podle státního zástupce politicky motivován. „Jednalo se o neuvážené jednání těchto osob pod vlivem alkoholu,“ dodal Soukup.

Za to staršímu z nich hrozí podle Soukupa tři až osm let vězení. A protože mladšímu v té době ještě nebylo 18 let, tak v jeho případě jsou sazby poloviční, tedy 1,5 až čtyři roky.

K incidentu došlo na konci března letošního roku. Do položených betonových pražců osobní vlak, který místem projížděl, nenarazil. „Ke střetu s pevnou překážkou ani vykolejení vlakové soupravy naštěstí nedošlo a taky žádný z cestujících nebyl zraněn,“ řekla tehdy mluvčí středočeské policie Michaela Nováková.

Do pátrání po možném pachateli policie nasadila psovoda se služebním psem a povolala i vrtulník s termokamerou. „Dvě podezřelé osoby byly zadrženy v nedaleké obci Tochovice,“ uvedla Nováková.

Odsouzen za terorismus

Případ původně připomínal čin Jaromíra Baldy, který v roce 2017 pokácel stromy na koleje v nepřehledných úsecích u Mladé Boleslavi a u Bezdězu. Vlaky do kmenů narazily rychlostí kolem 70 kilometrů v hodině a jen náhodou se nikdo nezranil.

V okolí pokácených stromů zanechal Balda letáky se zvoláním „Alláhu akbar!“ (arabsky Bůh je veliký). Další obdobné tiskoviny, v nichž se snažil špatnou češtinou vzbudit zdání, že je psali vyznavači islámu, pak rozesílal do schránek a rozvěšoval na veřejných prostranstvích. Příznivec SPD tak chtěl vyvolat strach z islámu a migrační vlny.

Balda se k činům doznal. Mimo jiné uvedl, že jej pronásledovaly hrůzné sny o migrantech. Seniorovi hrozilo pět až 15 let odnětí svobody za teroristický útok. Středočeský krajský soud mu v lednu 2019 ve shodě s přáním státního zástupce uložil trest pod spodní hranicí sazby a to čtyři roky vězení. Důvodem bylo, že Baldova příčetnost byla při obou skutcích zmenšená.

Muž podle psychiatra trpí organickou poruchou osobnosti, která ovlivňuje jeho chování a mimo jiné mu zhoršuje úsudek. Rozsudek pak potvrdil i vrchní soud. Podle verdiktu se muž musí podrobit ambulantnímu psychiatrickému léčení. Jednal prý pod vlivem léků, ale také zpráv v televizi a vyjádření některých politiků.