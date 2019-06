Tisíce Čechů vyrážejí na dovolenou, na provoz dohlíží na silnicích víc policistů než obvykle

Na silnicích tento víkend bude víc policistů než obvykle. Důvodem je očekávaný silný provoz na začátku prázdnin. Ředitel dopravní policie Tomáš Lerch Radiožurnálu řekl, že se hlídky zaměří třeba na kontrolu toho, jestli řidiči nejsou pod vlivem alkoholu. Především ale budou chtít zajistit co nejplynulejší dopravu. To podle Lercha platí hlavně pro opravované úseky na dálnicích, kterých je přes čtyřicet. Praha 11:40 29. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policisté žádají řidiče, aby během celého víkendu byli trpěliví a aby s kolonami počítali. Ilustrační foto | Foto: Reuters

„Domluvili jsme se s Ředitelstvím silnic a dálnic na tom, že po dobu víkendu budou u rizikových míst, zejména u modernizovaných úsecích dálnic, zejména tedy dálnice D1, v pohotovosti odtahové služby tak, aby opravdu případný odtah vozidla byl co nejrychlejší. A pokud dojde k tvorbě kolon, aby nebyly tak dlouhé a rychle se provoz znovu obnovil,“ uvedl pro Radiožurnál Lerch.

Policisté žádají řidiče, aby během celého víkendu byli trpěliví a aby s kolonami počítali.

Na cestu by se proto podle Lercha měli vydat s předstihem a měli by si s sebou vzít dost jídla a pití pro případ, že by někde uvízli.

Pozor na únavu

„Avizovali jsme, že letní prázdniny jsou z hlediska silničního provozu jedním z nejrizikovějších období, a proto jsme ve větší míře přítomni na našich silnicích, jedná se spíše o preventivní akci,“ vysvětluje Lerch.

Policisté budou kontrolovat především základní dodržování silničních pravidel. Během víkendu se pak zaměří na kontrolu zákazu požívání alkalických nápojů či jiných návykových látek.

„Primárním úkolem je ale spíše zajistit plynulost provozu. Očekáváme komplikace a naše přítomnost by měla provoz zklidnit,“ dodává Lerch.

Velmi důležité je podle něj seznámit se s plánovanou trasou. Na stránkách BESIP ministerstva dopravy jsou dostupné informace o tom, jak vypadá situace v rekreačních oblastech, zejména na jihu Evropy.

„Pokud se řidiči chystají na delší trasu, je důležité naplánovat si i přestávky, únava bývá velmi častou příčinou dopravních nehod,“ uzavírá Lerch.