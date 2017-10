Pražská ČSSD vyzvala vedení strany k rezignaci, ke stejnému kroku se chystá předsednictvo metropole

Krajský výkonný výbor pražské ČSSD vyzval celorepublikové vedení strany k odstoupení. Na své funkce rezignují rovněž členové pražského vedení ČSSD. Důvodem je špatný výsledek voleb do Poslanecké sněmovny. Řekl to předseda pražské sociální demokracie Miloslav Ludvík. ČSSD získala ve volbách 7,27 procenta hlasů, v hlavním městě to potom bylo 5,57 procenta.

