Pražská MHD rozhodně musí zdražit, říká starosta. Ať magistrát řeší i levné parkování, oponuje expert

Pražský magistrát uvažuje o zdražení jízdného v městské hromadné dopravě. Ve hře je i varianta skokového nárůstu ceny ročního kuponu na dvojnásobek, tedy 7300 korun. „Dokážu si představit, že dojde ke zdražení v rámci zvýšení nákladů a inflace," popisuje v Pro a proti vedoucí Laboratoře udržitelného urbanismu spolku AutoMat Michal Kalina. Podle pražského zastupitele a starosty Prahy 9 Tomáše Portlíka (ODS) by ale jízdné mělo zdražit výrazněji. Pro a proti Praha 6:28 8. března 2024

„Dokážu si představit, že dojde ke zdražení v rámci zvýšení nákladů a inflace, to znamená třeba v řádu stokorun, ale určitě to nemůže být dvojnásobek současné ceny,“ říká vedoucí Laboratoře udržitelného urbanismu spolku AutoMat Kalina s tím, že by skokové navýšení cen mělo negativní dopad na počet cestujících – odradila by je.

Naproti tomu Portlík se domnívá, že výkyvy v ceně nemají zásadní vliv na počet cestujících. Podle něj by se jízdné pražské MHD mělo zdražit mnohem výrazněji, a to zejména kvůli stále zvyšující se modernizaci.

„Substituční efekt je minimální. Cena provozu vozidla je mnohem vyšší, než je denní cena za jízdenku. Lidé nejezdí autem kvůli finančním důvodům, ale vlastnímu pohodlí,“ míní a opakuje, že by vyšší cena za MHD nepřinesla žádnou změnu.

Dotování MHD městem

„Rozumím tomu, že Praha dotuje městskou hromadnou dopravu z 85 procent a je potřeba to nějakým způsobem řešit. Na druhou stranu město dotuje parkování aut z 98 procent, to znamená, že je potřeba tyto věci řešit jako celek,“ zmiňuje Kalina, který vidí jako problematické především levné parkování.

„Podle mě záleží na výši ceny. Pokud by se cena za roční kupon zvýšila na dvojnásobek, tak by to v okrajových částech Prahy mohlo způsobit nárůst. Otázka je, co by to udělalo třeba s lidmi, kteří dojíždí ze středních Čech a poměrně významně se podílí na dopravě,“ uvádí Kalina, podle kterého nejde jen o cenu, ale i o motivaci využívat MHD namísto pěší chůze nebo jízdy na kole.

Zvýšení ceny ročního kuponu MHD na dvojnásobek by podle Portlíka mělo zásadní vliv na celkové náklady, které dotuje město. „Když je celkový náklad 30 miliard korun, tak i téměř dvě miliardy hrají velkou roli. Kdybychom do toho započítali inflaci od roku 2015, kdy nedošlo ke zdražení jízdného, tak si troufám říct, že je to více než dvojnásobek.“

Naopak Kalina argumentuje tím, že by vyšší příjmy díky zdražení cen jízdného „neskončily“ v dopravě, a proto si nemyslí, že by miliarda navíc hrála velkou roli.

Méně cestujících?

Portlík i Kalina se však shodují na tom, že automobilovou dopravu v ulicích Prahy by bylo vhodné omezit. Pomoct by mohlo placené parkování.

„Domnívám se, že regulaci automobilové dopravy potřebujeme. Jestliže máme v ulicích půl milionu mimopražských aut, tak je to skutečně problém. Před několika lety jsem upozorňoval na to, že je potřeba systém zón placeného parkování modifikovat,“ říká Tomáš Portlík.

Podobný názor zastává také Michal Kalina. „Situace v centru je neúnosná, a proto mimo jiné přišel návrh na zpoplatnění vjezdu do centra, který taky spolek AutoMat dlouhodobě vyžaduje,“ uzavírá.

Více podrobností si můžete poslechnout v záznamu celé diskuse v úvodu článku.