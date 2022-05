Praha chce zpřísnit pití alkoholu na veřejných místech. Na náplavkách by mohl být od půlnoci zákaz

Na náplavkách v Praze by mohl od půlnoci do 9.00 hodin platit zákaz pití alkoholu. Konzumace alkoholických nápojů by neměla být povolena ani na dalších asi 1000 místech v metropoli. Opatření by mohlo začít platit od 1. července. Navrhuje to novela vyhlášky o konzumaci alkoholu na veřejných prostranstvích, kterou v pondělí projednali pražští radní.

Praha 15:22 16. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít