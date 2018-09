Praha zatím prohrála dva spory s nájemci parkovišť. ‚Výpověď byla neplatná a neoprávněná,‘ konstatoval soud

Hlavní město Praha čelí hned několika žalobám kvůli výpovědím z nájmu parkovišť z loňského roku.

Zhruba deset nájemců žaluje město kvůli údajně neoprávněnému zrušení smluv. Soud jim už ve dvou případech dal za pravdu.

Prezident Asociace provozovatelů parkovišť Lubomír Tusjak. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Výpověď až desítkám soukromých parkovišť začala Praha, respektive Technická správa komunikací, posílat nájemcům loni na podzim. Ukončit nájemní smlouvy se rozhodla u celkem 42 provozovatelů na základě usnesení Rady hlavního města (psali jsme ZDE). Důvod? Údajná nevýhodnost smluv a hledání nových parkovacích míst (viz box na konci textu).

Někteří z nájemců už tehdy avizovali, že se proti výpovědím budou bránit žalobami. A u dvou z nich, jak zjistil server iROZHLAS.cz, padl v polovině srpna prvoinstanční verdikt.

„Výpověď daná žalobkyni dopisem ze dne 8. 11. 2017, kterým byla vypovězena nájemní smlouva, (...) je neoprávněná a neplatná,“ potvrdila Alena Novotná, mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 1, který rozhodoval o žalobě firmy Siréna.

Zaparkovaná auta, Praha | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iRozhlas

Prakticky totožně rozhodla soudkyně i o žalobě firmy Ospol, přičemž i tady zaznělo, že výpověď nesplňovala zákonné náležitosti. Současně ale platí, že v obou případech bylo podáno odvolání, které bude řešit nadřízený soud.

Správný hospodář

„Dostali jsme výpovědi ze všech parkovišť, které byly ve správě TSK. Kromě těch, kde probíhají soudy ohledně původních restitucí, a pak těch, které jsou ve správě městských částí,“ popisuje Petr Šimek z výše zmíněné společnosti Siréna, jejíž žalobě dal soud prvoinstančně za pravdu. Konkrétně v jeho případě se jednalo celkem o šest parkovišť.

Jeho kolega z Asociace provozovatelů parkovišť Lubomír Tusjak si zase vyzvedl celkem pět výpovědí. Oba se podle svých slov proti ukončení nájmu ohradili, ale bezúspěšně. „Technické správě komunikací jsme doručili námitky, to učinili všichni,“ doplňuje Šimek. Na námitky, které se opíraly zejména o nový občanský zákoník, podle jeho slov nikdo nereagoval.

Šimek tvrdí, že provozovatelé měli dostat šestiměsíční výpovědní lhůtu a nahrazen jim měl být i takzvaný klientský kmen včetně investic do parkovišť. Samotné investice byly přitom podle provozovatelů parkovišť nemalé: například v podobě kamerového systému, vstupních bran nebo oplocení.

Placení parkovacího místa. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Město se má chovat jako správný hospodář, ale nechová se tak. A proto jsme podali žaloby. Měli měsíc (TSK, respektive magistrát; pozn. red.) a neodepsali, ani s námi nechtěli jednat,“ doplňuje prezident asociace Tusjak s tím, že selhala i jednání přímo s náměstkem pražské primátorky Petrem Dolínkem (ČSSD).

Server iROZHLAS.cz se s žádostí o vyjádření obrátil na náměstka Dolínka, který byl loňským usnesením pražské Rady pověřen situaci řešit. Na konkrétní dotazy, které redakce zaslala jemu a jeho třem asistentům, ale ani po zhruba deseti dnech nikdo nereagoval. Odpověď nepřišla ani po urgenci zaslané minulý týden. Dolínek později nereagoval ani na zaslanou SMS zprávu.

„To si proberte s Technickou správou komunikací, ano? Oni jsou správci našeho majetku, já nedělám právní úkony. Já žádné kroky v té věci nedělám. Dostali usnesení rady a podle nich se mají zachovat,“ reagoval později telefonicky Dolínek na dotaz, zdali bude věc komentovat či se jí zabývat s ohledem na to, že soud už dvakrát poukázal na chyby u podaných výpovědí.

S ohledem na aktuální soudní řízení pak případ nechce blíže komentovat ani sama Technická správa komunikací. Mluvčí Barbora Lišková uvedla, že technická správa smlouvy vypověděla v termínu, který jí uložila právě Rada hlavního města. Z celkového počtu 42 vypovězených parkovišť se soudně podle ní brání zhruba 10 nájemců.

Velín jednoho z parkovišť, které provozuje Tusjak z Asociace provozovatelů parkovišť. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Co se týče průběhu soudních řízení, v současné době jednotlivé žaloby projednávají soudy prvého stupně, přičemž zatím nemáme k dispozici žádné pravomocné rozhodnutí,“ uvedla Lišková, později ale dodala, že jedno rozhodnutí už je pravomocné. „Řízení o žalobě nájemce (jím) bylo zastaveno,“ uvedla bez dalších podrobností.

Jak se dohodnout

Někteří z provozovatelů nicméně ani po skončení výpovědní lhůty parkoviště neopustili a na místě zůstali.

„Máme tam poměrně velký majetek. Když parkoviště bez finanční náhrady opustíme, tak ho někdo zničí. Z důvodu ochrany majetku jsme tam proto zůstali a zůstáváme tam až do pravomocného rozhodnutí soudu,“ popisuje další kroky Šimek.

Podle Tusjaka se situace může ještě zkomplikovat. A to v případě, kdy se město s provozovateli nedohodne. Ti by si totiž z parkovišť odvezli veškeré vybavení včetně plotu, sloupků či bran. „Nový provozovatel bude muset znovu žádat o stavební povolení a další a další. A to je běh na tři čtvrtě roku,“ myslí si Tusjak.

„Pořád věříme, že se s novým vedením dohodneme, najdeme společnou cestu a žaloby se budou stahovat. Pořád se chceme dohodnout,“ uzavírá Tusjak.

Nevýhodné smlouvy? V září loňského roku město uvedlo, že důvodem pro vypovězení smluv je mimo jiné i jejich nevýhodnost. Některé z kontraktů byly uzavřeny už v 90. letech.

ČTK tehdy informovala, že se například výrazně lišila výše nájmu pronajímaných parkovišť. Třeba nájemci v Habrově ulici na Žižkově platili městu za 45 parkovacích míst 12 609 korun ročně, zatímco v Lýskově ve Stodůlkách 8167 korun ročně za 66 parkovacích míst.

VÍCE si můžete přečíst ZDE: Praha hledá nová parkovací místa. Vypoví smlouvu téměř polovině soukromých parkovišť