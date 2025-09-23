Pražská policie pátrá po dvou dívkách. Jedna čelí posměchu, druhá má sklony k sebepoškozování
Pražští policisté žádají o pomoc při pátrání po dvou mladých dívkách, které se v pondělí začaly pohřešovat. První z nich nechala doma rodině dopis na rozloučenou, druhá z nich nedošla z dětského domova do školy. Policie žádá veřejnost, aby jakékoliv možné informace o jejich výskytu volali na linku 158.
Patnáctiletá Taisa Ivanenko v pondělí odešla z domu v černých riflích, tmavé mikině s nápisem DKNY a šedivým batohem Nike. Má blond vlasy, modré oči a je střední postavy.
Její současný pobyt je neznámý, telefon schválně nechala doma a rodičům napsala vzkaz na rozloučenou. Od té chvíle se podle informací policie nikomu neozvala.
„Důvodem jejího odchodu je problém s nadváhou a posměch ostatních. Rodina se bojí o její život a zdraví,“ uvedl mluvčí pražské policie Jan Rybanský.
Druhá dívka, čtrnáctiletá Anežka Fintová, se v pondělí po škole nevrátila do dětského domova. Později se přišlo na to, že ve škole vůbec nebyla.
Mohla by se pohybovat v okolí Řep. Měla by na sobě mít černé šaty ke kolenům, černou péřovou bundu a šedé nazouvací tenisky. Má hnědočerné vlasy a oči, hubenou postavu a jizvy na stehnech a předloktích.
Nemá telefon a dosud o sobě nepodala žádnou informaci. Pohřešovaná má sklony k sebepoškozování a bere antidepresiva. Naposledy byla nalezena v České Lípě.
Policie prosí všechny, kdo mohou podat jakékoliv informace o místě. kde se nachází, aby volali na linku 158.