Pražské elektrobusy už dva měsíce nejezdí. Škoda Plzeň je opravuje a platí pokuty

Pražský dopravní podnik už dva měsíce nemůže využívat 14 elektrobusů, které pořídil před dvěma lety. Na vozidlech se opakovaně projevují technické závady. Teď jsou tedy zpátky v dílnách výrobce. Práce jsou sice součástí reklamační záruky, autobusy by ale zpátky v provozu mohly být znovu až na jaře. Dopravní podnik zároveň technické problémy řeší i s trolejbusy, které jezdí mezi Palmovkou a Letňany. Praha 9:29 8. února 2024

Přesné specifikace problémů dopravní podnik nezveřejnil, technické závady se ale podle jeho zástupců objevovaly opakovaně a provoz byl nespolehlivý. Od 8. prosince tak vozidla do provozu nevyjela. Teď na všech čtrnácti elektrobusech pracují technici plzeňské Škody, která je vyrobila.

Informace přináší reportér Adam Bejšovec

„Vyjíždí pouze na případné ověřovací jízdy bez cestujících na objednávku výrobce. Výrobce se k vadám vozidel staví čelem a řeší je na své náklady, jak ve svém výrobním závodě v Plzni, tak i v dílnách dopravního podniku,“ říká mluvčí Dopravního podniku hl. m. Prahy Aneta Řehková.

V provozu na linkách 154, 124 a 213 tak místo elektrobusů zatím jezdí běžné naftové autobusy. Elektrické spoje by se podle odhadů měly do ulic vrátit nejspíš v dubnu.

Servisní práce v záruce

Dopravní podnik zaplatil za elektrobusy před dvěma lety přes 200 milionů korun. Servisní práce v minulosti i ty aktuální jsou součástí záruky.

„Odstraňování závad probíhá v rámci reklamačního řízení, tedy plně na náklady výrobce. V rámci reklamačního řízení uplatňuje dopravní podnik vůči výrobci sankce podle smlouvy,“ doplňuje Řehková.

Škoda Plzeň navíc problémy přiznává a kromě úhrady veškerých nákladů oprav prodloužila dopravnímu podniku záruku o 12 měsíců a sankční pokuty platí tak, jak má.

Podle serveru zdopravy.cz může být kvůli opakovanému odstavení z provozu ale problém s plněním dotačních podmínek. Dopravní podnik totiž získal na nákup elektrobusů dotaci, která zaplatila drtivou většinu ceny.

Dopravní podnik zároveň technické problémy řeší i s trolejbusy, které jezdí mezi Palmovkou a Letňany. Z původních sedmi, které měly na lince 58 jezdit, nakonec vyjely jen dva. Podnik celkově objednal patnáct kusů trolejbusů, podle dohody by měly být do provozu připravené do 19. února.