Pražské letiště opět hledá novou taxislužbu. Podmínkou je, že zákazníci budou znát cenu předem

Pražské letiště znovu začalo hledat nového provozovatele taxislužby na letišti, vypsalo k tomu nový tendr. Jeho podmínkou je, že zákazník bude u taxi znát cenu přepravy předem. Nový provozovatel by měl začít na letišti působit na jaře příštího roku. Dosud provozují smluvní taxislužbu na letišti společnosti TAXI Praha a FIX. Praha 12:47 3. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Letiště Václava Havla, ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Taxislužba je pro nás klíčová. V novém tendru reagujeme hlavně na požadavky cestujících, kteří především chtějí znát cenu předem. Nový taxi operátor bude poskytovat své služby pod neustálou kontrolou proti předražování. Všechny jízdy, i ty, které budou mimo Prahu, musí být v souladu s nařízením o maximálních cenách,“ řekl člen představenstva Letiště Praha Jakub Puchalský.

Pražské letiště hledá novou taxislužbu, cestující by měli znát cenu předem Číst článek

Provozovatel bude muset podle podmínek soutěže před každou jízdou stanovit konečnou cenu, kterou vypočítá jeho software.

Výsledná cena jízdného pak nesmí překročit dohodnutou cenu, a to ani při změně trasy nebo čekání v zácpě.

Vítězná taxislužba bude muset zároveň garantovat požadovanou kvalitu služeb a bezpečnosti, vozový park se stářím maximálně do tří let, reprezentativní chování řidičů, kteří by měli mít alespoň základní znalost angličtiny a plynulou češtinu.

Platba pak bude vždy možná i bezhotovostně. Provozovatel také bude muset udržovat dostatečný počet dostupných vozů na letišti podle aktuální poptávky a zajistit i vozy pro hendikepované cestující nebo rodiny s dětmi.

‚Velký přínos pro kraj i armádu.‘ U letiště v Mošnově vznikne logistické centrum, uvedla Černochová Číst článek

Cestující si jízdu budou moci objednat prostřednictvím kiosků v příletových halách na obou terminálech, vlastním chytrým telefonem i bez nutnosti instalace aplikace, na webu taxi operátora i letiště.

Jde už o druhou zakázku, kterou letiště na nového provozovatele taxi vypsalo.

Tu původní loni po zvážení připomínek ministerstva dopravy i některých uchazečů zrušilo a prodloužilo smlouvu stávajícím provozovatelům.

Letiště v nové soutěži už nenastavuje, jakým způsobem má být taxislužba poskytována. Uchazeč bude mít na výběr, zda zvolí poskytování služby prostřednictvím taxametru, elektronické objednávky nebo smluvní přepravy – anebo jejich kombinací.