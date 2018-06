Na pražském letišti funguje nový systém bezpečnostních kontrol. Odbaví až o 40 procent víc lidí

Bezpečnostní kontroly na pražském letišti Václava Havla mají být od pondělí rychlejší. Na Terminálu 2 totiž začíná ostrý provoz nové centrální bezpečnostní kontroly, která stojí na plně automatizovaných rentgenových tratích. Vystřídaly ty starší manuální. Mluvčí ruzyňského letiště Roman Pacvoň říká, že půjde ve špičce odbavit až o 40 procent cestujících více.

„Tady tato nová bezpečnostní kontrola je jedním z největších krátkodobých rozvojových projektů, kterých jsme realizovali z toho důvodu, abychom navýšili kapacitu letiště a mohli odbavit neustále rostoucí počty cestujících,“ vysvětluje.

Loni se na pražské Ruzyni odbavilo průměrně 42 tisíc lidí denně. V roce 2013 to bylo zhruba 30 tisíc cestujících. Z Terminálu 2 se odlétá do zemí schengenského prostoru a do dalších evropských zemí.