Pražské letiště už rok otevírá zavazadla ke kontrolám. Stěžuje si zlomek lidí

Kontroly zavedené před půl rokem podle letiště fungují dobře a lidem nijak výrazně nekomplikují cestování. Přesto se objevilo pár případů, kdy cestující v souvislosti s kontrolou reklamovali poškozené zavazadlo. Oprávněných stížností byl ale podle letiště jen zlomek.

„Udělal jsem namátkový stěr ze zavazadla, který bylo vybraný v rentgenu,“ vysvětluje Radiožurnálu bezpečnostní pracovník na pražském letišti Václava Havla Jaroslav Klepáč, jak vypadá kontrola příručních zavazadel. Speciální detektory pak vyhodnotí, jestli v kufru nebo tašce není výbušná látka.

„Pokud zařízení dá alarm, to znamená podezření na přítomnost výbušnin, exploziv, tak potom už k tomu přivolávám pyrotechnickou službu policie ČR,“ dodává bezpečnostní inspektor letiště Praha Petr Kusý.

Stěr na stopy výbušniny

Nová prověrka zapsaných zavazadel má fungovat na podobném principu. Personál letiště se při nich zaměřuje jen na kufry a tašky, na které upozorní předchozí kontrola. Potom, co projdou třídírnou, je můžou bezpečnostní pracovníci otevřít a provézt stěr na stopy výbušniny.

Letiště ještě před zahájením nových kontrol lidi upozorňovalo, kdy si na svá zavazadla pořídili takzvané TSA bezpečnostní zámky, které dokáže personál letiště otevřít, aniž by poškodil kufr.

„Obecně lze konstatovat, že cestující na Letišti Praha používají TSA zámky stále častěji a počet takto zabezpečených zavazadel roste. Nicméně, nejčastěji i nadále odbavujeme zavazadla bez jakéhokoliv zabezpečení,“ vysvětluje Radiožurnálu mluvčí pražského letiště Roman Pacvoň.

Uvnitř kufru oznámení

Lidé pak najdou uvnitř zavazadla oznámení o kontrole. V případě, že personál kufr poškodí, přiloží navíc instrukce na koho se obrátit a jak dál postupovat, aby byla škoda cestujícím nahrazena.

Roman Pacvoň doplňuje, že na kontroly si stěžoval během prvního půl roku jejich fungování jen zlomek lidí. „Pokud jde o odbavená zavazadla reklamovaná v souvislosti s provedenou bezpečnostní kontrolou, evidujeme od počátku zavedení kontrol celkem 24 případů, přičemž pouhé tři případy byly vyhodnocené jako oprávněné, což je v poměru k celkovému počtu odbavených zavazadel číslo opravdu velmi nízké.“

To, že kontroly jsou více méně v pořádku, potvrzuje i mluvčí Asociace cestovních kanceláří Jan Papež. Uvádí, že klienti cestovních kanceláří většinou řeší, že se jim ztratily z kufrů drobnosti jako třeba opasek nebo kšiltovka.

„Je těžké říct, zda se to stalo na pražském letišti nebo se to stalo na nějakém dalším letišti po cestě, lidé na to většinou přijdou až na hotelu, protože to zavazadlo vypadá jako nepoškozené nebo je znovu zpátky zabalené a zavřené a v případě, že se něco z takového zavazadla ztratí tak je velmi složitá reklamace těch věcí, protože člověk už je v hotelu a musel by se vrátit zpátky na letiště, většina těch lidí nad tím mávne rukou,“ říká Papež.

Letiště denně odbaví zhruba dvacet tisíc zavazadel - kontroly se týkají jen asi deseti z nich. Jestli personál našel uvnitř zavazadla výbušninu nebo zatím všechny kufry a tašky prošly bez problémů, odmítlo letiště komentovat s tím, že statistiky nemůže z bezpečnostních důvodů zveřejnit.