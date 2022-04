Letiště Václava Havla slaví 85 let od otevření. Postupně se vzpamatovává z covidového propadu pasažérů

Nejstarší nahrávka z pražského letiště, která se v rozhlasovém archivu dochovala, pochází z roku 1939 z kontrolní věže. Dispečeři na ní komunikují s meteorology. Létat se tehdy dalo jen za velmi dobrého počasí – dráhy totiž nebyly zpevněné.

„V té době bylo ve světě velmi málo zpevněných ploch. Když se zahájil provoz, tak letiště disponovalo pěti směry – travnatými plochami a dráhami, jak dnes říkáme, které se prakticky na podzim nedaly používat,“ popsal před časem Radiožurnálu historik civilního letectví Lubomír Dudáček.

Se zpevňováním drah začali dělníci krátce po otevření letiště, i pak tam ale mohlo personál i piloty leccos překvapit – třeba námraza. „Na dnešních letištích už jsou chemické rozmrazovací prostředky a už jsou technologie, díky kterým si dovedou provozní složky letiště i s námrazou poradit. Není to tedy pokaždé, ale do určitých limitů to jde zvládnout,“ doplnil Dudáček.

Jaro 1937: letiště Ruzyně je dostavěno | Foto: Letiště Praha

Noví cestující – nové terminály

Cestujících i letadel na Ruzyni přibývalo – a letiště tak potřebovalo nové dráhy i terminály. V roce 1968 otevřelo za účasti prezidenta Ludvíka Svobody nový terminál Sever, dnešní Terminál 1. V té době bylo ruzyňské letiště jedním z nejmodernějších v Evropě.

Další rozšíření přišlo v roce 2005, kdy letiště otevřelo halu Sever 2 – dnešní Terminál 2. Odtamtud cestující létají do schengenského prostoru, z Terminálu 1 do ostatních lokalit.

Letiště Václava Havla

Od roku 2012 vzlétají letadla z Prahy z Letiště Václava Havla. Přejmenovalo se tak na počest prvního českého prezidenta. Slavnostně ho otevřela první dáma Dagmar Havlová.

Pražské letiště se nyní postupně vzpamatovává z covidového propadu cestujících. Loni z Ruzyně letělo téměř 4 a půl milionu cestujících – to bylo sice meziročně o téměř pětinu více, ale o 13 a půl milionů méně než rok před pandemií. Nárůst cestujících si letiště slibuje od letošní letní sezony.

Letiště Václava Havla Praha v noci | Foto: Letiště Václava Havla Praha