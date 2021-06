Poslední metro bude opět vyjíždět o půlnoci. Do provozu se vrací také letištní linka

Metro pojede od poloviny července opět až do půlnoci. Spoje posledních vlaků metra budou vyjíždět krátce po dvanácté z centrálních stanic na všech třech linkách. Po více než roce se do provozu vrací také linka Airport Express, která spojuje hlavní nádraží s letištěm. Změny oznámila Pražská integrovaná doprava na svém portálu. Praha 12:18 28. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pražský magistrát rozhodl o obnovení linek v návaznosti na rostoucí počet cestujících. Ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pražské metro pojede od 15. července opět až do půlnoci. V závislosti na lince a stanici budou vyjíždět spoje posledních vlaků metra na všech třech linkách z centrálních stanic v časech mezi 0.02 a 0.08. Stejně tak se prodlouží i návazné linky denních tramvají a autobusů městské hromadné dopravy.

Provoz nočních linek omezil pražský magistrát v návaznosti na protipandemická opatření vlády. V současné době vyjíždí poslední noční spoj metra ve čtvrt na dvanáct, zbylé noční časy obsluhují tramvaje a autobusy. S rozvolňováním vládních opatření ovšem přibývá počet cestujících, kteří mají zájem o noční přepravu.

Podle údajů, které Dopravní podnik hlavního města Prahy poskytl serveru iROZHLAS.cz, se v návaznosti na uvolňování protiepidemických opatření a ukončení omezení pohybu obyvatel postupně zvyšuje počet cestujících využívajících metro ve večerních hodinách.

Zatímco v období od 10. do 22. května 2021 pražské metro využilo po osmé hodině večerní celkem 475 886 cestujících, ve stejném období o měsíc později to bylo o 42 % více, tedy 673 482 cestujících. Pražský magistrát se tak v návaznosti na rostoucí počet cestujících rozhodl obnovit jízdní řady nočních linek do původního stavu.

Od čtvrtka 1. července 2021 se po roční odmlce vrací do provozu také linka Airport Express, která spojuje přímými spoji pražské hlavní nádraží a Letiště Václava Havla Praha. Od 1. července 2021 zároveň vstupuje v platnost prázdninový jízdní řád.