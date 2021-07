Pražské nádraží Vyšehrad je v exekuci kvůli nezaplaceným pokutám, zřejmě půjde do dražby

Na dlouhodobě chátrající budovu nádraží Vyšehrad v Praze byla uvalena exekuce a zřejmě půjde do dražby. Vyplývá to z exekučního příkazu. Důvodem jsou nezaplacené pokuty, které v minulosti kvůli špatnému stavu památkově chráněné budovy majitelům uložili památkáři. Praha chtěla dříve budovu odkoupit, ale nedomluvila se s majiteli na ceně. Podle radního Jana Chabra (TOP 09) se město do případné dražby přihlásí.

