‚Voláme českou policii, české četnictvo.‘ Pieta před rozhlasem připomene Pražské povstání

Od rozhlasu 5. května

6.00 „Je právě sechs hodin.“

12.33 hod: „Voláme českou polici do rozhlasu, střílí se zde!“

12.34 hod: „Voláme českou policii, české četnictvo, české vojsko, aby přišly do Českého rozhlasu na Fochově třídě na Vinohradech!“

12.35: „Všichni do Českého rozhlasu! Jsou zde stříleni čeští lidé! Přijďte co nejdříve! Přijďte nám na pomoc!“

12.36: „Esesáci nás chtějí vyvraždit. Přijďte nám na pomoc! Přijďte ihned.“

12.44: „Voláme všechny Čechy! Přijďte nám ihned na pomoc! Esesáci zde vraždí české lidi!“