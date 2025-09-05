Pražské Riegrovy sady čekají změny. Řeší se nelegální stavby, hluk, ale i oprava sportovišť a kalendář akcí
Praha 2 chce upravit Riegrovy sady. Nechala proto vypracovat projekt nové podoby parku a chce nastavit jasná pravidla pro jeho využívání. Vedení radnice se kvůli tomu ve čtvrtek sešlo s místními. Jejich postřehy a nápady chce zapracovat do budoucí podoby areálu.
Pan Petr změny navržené radnicí vítá. „Projekt je velmi zajímavý a doufám, že bude realizován co nejdříve. Určitě bude fajn, když radnice vyslechne názory lidí, kteří se k tomu vyjádřili,“ řekl pro Rádio Praha.
Podle projektu by dělníci měli například odstranit některé nelegální stavby a upravit okolí.
Zároveň má vzniknout přehledný kalendář kulturních akcí, aby se park stal místem pro sport i odpočinek bez rušení obyvatel. „Vznesla jsem už opakovaně dotaz k hluku kterému tady čelím už dva roky. Mám dvě dcery, jednu pětiletou, a jsem přesně případ maminky, jejíž dítě v době koncertů nemůže spát,“ říká paní Štěpánka.
Podle ní hudba často zní i po desáté hodině večer. „Kdyby se třeba dala alespoň hodina posunout třeba na devátou, nebo kdyby se dal ten hluk nějak regulovat, tak by se tady hodně občanům ulevilo,“ myslí si.
Dvě fáze
Podle vedení radnice má revitalizace probíhat ve dvou fázích: nejprve modernizace stávajících sportovních ploch, následně výstavba nového multifunkčního zařízení, které rozšíří nabídku Sokola Vinohrady.
„Kolem Sokola bychom chtěli rekonstruovat sportovní plochy, opravit multifunkční hřiště, které tu je, ale je v nevyhovujícím stavu. Chtěli bychom také doplnit parkour a workout pro lidi, kteří rádi sportují,“ popisuje místostarosta Prahy 2 Jan Recman (ODS, nekandiduje do Sněmovny).