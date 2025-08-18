Pražské služby zadáním zakázky za 321 milionů obešly vlastní pravidla, neschválila to dozorčí rada
Podle zjištění iROZHLAS.cz se Pražské služby při zadání největší zakázky za poslední tři roky nedržely vlastních regulí. Jedna ze dvou největších firem v majetku hlavního města neměla pro podpis kontraktu souhlas dozorčí rady, přestože to žádají stanovy. Jak už redakce informovala uplynulý týden, zakázku dostala firma, jejíž většinový spolumajitel s jinou společností podniká v areálu Pražských služeb.
Ve středu 7. května v sídle Pražských služeb ve Vysočanech zasedla dozorčí rada firmy. Bylo to dlouhé jednání, trvalo přes sedm hodin. Jedním z hlavních bodů byla zakázka na dodání 58 vozů pro svoz odpadu za 321 milionů korun. Tendr coby jediný uchazeč ovládla firma VSP Auto. Smlouva tehdy ještě nebyla podepsaná, ale vítěz byl jasný.
Redakce iROZHLAS.cz mimo záznam mluvila s několika radními. Právě jejich výpovědi dobře ilustrují, jak schůze probíhala. Podstatnou část bodu k obnově vozového parku na svoz odpadu provázela diskuse, jak se má dozorčí rada k největší zakázce firmy za poslední tři roky postavit. Dohled nad takto velkými kontrakty je totiž zásadní úlohou rady.
Aby společnost mohla takovou zakázku svěřit dodavateli, potřebuje k tomu souhlas právě kontrolního orgánu. Konkrétně ho musí dostat představenstvo. Praví tak stanovy firmy. Dozorčí rada však kontrakt neposvětila, hlasováním ho vzala pouze na vědomí. Pražské služby smlouvu s dodavatelem podepsaly 14. července.
Souhlas dozorčí rady? Pouze jeden pro
„To, co říkáte, bylo předmětem diskusí. Jednali jsme o tom. A ano, se zadáním zakázky dozorčí rada souhlas neudělila," sdělil redakci jeden z radních. Kontrolní orgán Pražských služeb čítá dvanáct míst, o jejichž obsazení rozhoduje rada hlavního města. Na firmu dohlíží zástupci Spolu pro Prahu, STAN a Pirátů.
Obchodní záležitosti Pražských služeb řídí představenstvo. Podléhá v tom však stanovám, jejichž aktuální znění pochází z května 2023. A podle příslušného ustanovení je povinností představenstva „vyžádat si souhlas k (…) zadání veřejné zakázky nadlimitní v rozsahu vyšším než 100 miliónů Kč (…).“
O zakázce na dodání 58 vozidel na svoz odpadu za 321 milionů ve prospěch firmy VSP Auto se na dozorčí radě hlasovalo dvakrát. První návrh zněl přesně v duchu firemních regulí, tedy že v souladu se stanovami se výsledek tendru schvaluje. Ruku však pro něj zvedl jediný člen rady, ostatních devět přítomných se zdrželo. Návrh neprošel.
Druhé hlasování už bylo úspěšné, obešlo ale zmíněná firemní pravidla. Nevyslovil se aktivní souhlas. Ve schváleném znění chybí odkaz na příslušnou část stanov, navíc radní zadání zakázky pouze vzali na vědomí. Tento závěr podpořilo sedm členů dozorčí rady, tři z nich se zdrželi.
Sporný výklad explicitních stanov
„Tam je problém, že někdy před dvěma lety došlo ke spornému výkladu stanov. Nebylo jisté, jestli máme dávat aktivní souhlas, nebo jestli stačí, když to jen projednáme a vezmeme na vědomí,“ vysvětlil redakci další radní. Od té doby je praxe taková, že rada bere zadání zakázek na vědomí. Jenže nad tendrem za 321 milionů opět došlo ke střetu.
Radní se současně přeli o to, v jaké fázi zakázky má jejich stanovisko přijít na řadu. Jestli na samém počátku, kdy teprve existuje záměr soutěže, a zbytek výběrového řízení pak nechat v rukou představenstva. Nebo jestli se mají vyslovit až na konci při svěření zakázky konkrétnímu dodavateli.
Jak ale stojí výše, ve stanovách se explicitně píše o nutnosti „souhlasu“ se „zadáním veřejné zakázky“ nad sto milionů. A podle zákona není pochyb o tom, co znamená zakázku zadat. „Tomu se rozumí uzavření platné smlouvy,“ sdělil redakci vedoucí právník neziskové organizace Transparency International Petr Leyer.
Obdobně mluví i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Jde o nejvyšší státní autoritu v dohledu nad soutěžemi o veřejné peníze. „Ukončení zadávacího řízení je zadání veřejné zakázky, tedy uzavření smlouvy na veřejnou zakázku mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem,“ uvádí úřad v informačním listu z ledna 2024.
Nejednoznačná odpověď
Redakce iROZHLAS.cz vznesla na Pražské služby oficiální dotaz, zda v případě soutěže o odpadní vozy za 321 milionů korun firma dodržela vlastní stanovy. Tedy zda představenstvo získalo souhlas dozorčí rady k zadání zakázky. Mluvčí firmy Alexandr Komarnický jednoznačnou odpověď neposkytl.
„Dozorčí rada tuto veřejnou zakázku opakovaně projednávala. Nevznesla žádné připomínky k této veřejné zakázce ani její zadání nerozporovala. Představenstvo při zadání této veřejné zakázky splnilo své povinnosti a postupovalo plně v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek,“ uvedl jen.
Kontrolní orgán, jak už bylo řečeno, přitom o zakázce hlasoval dvakrát. Přel se kvůli ní o výklad stanov. Navíc jak redakce upozornila minulý týden, připomínek rada vznesla několik: proč se do soutěže, která se vyhlašovala dvakrát, pokaždé přihlásil jediný uchazeč – VSP Auto, a proč napodruhé vyhrál s vyšší cenou než v prvním řízení.
Námětem diskuse byl i samotný vítěz. Většinovým vlastníkem VSP Auto je Petr Řežábek, který současně spoluvlastní společnost VSP Auto Servis.
Ta v areálu Pražských služeb podniká už od roku 2009, pronajímá si k tomu od služeb část haly. Druhý majitel VSP Auto Servis, Jiří Korejza, se zná s ředitelem Pražských služeb Patrikem Romanem z mysliveckého spolku.