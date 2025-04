Pražské Spolu nahrálo ‚malou domů‘ starostovi z ODS, jeho firma pořádá vánoční trhy v centru města

Rada hlavního města Prahy se v pondělí podle zjištění iROZHLAS.cz zabývala možnou změnou v pořádání vánočních trhů na náměstí Republiky. Akci organizuje firma starosty Prahy 10 z ODS, část rady ji chtěla svěřit městské firmě. Radní Spolu složeného z ODS a TOP 09 však tento záměr zablokovali. Praha 16:06 7. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Primátor Bohuslav Svoboda (ODS) a radní Alexandra Udženija (ODS) se zdrželi hlasování | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Martin Valovič je původním povoláním architekt, v profesním životě se dodnes věnuje podnikání. Bylo to tak i roku 2017, kdy se s ním Praha dohodla na pořádání vánočních trhů na náměstí Republiky a přilehlém pozemku mezi Divadlem Hybernia a Muzeem komunismu. Valovič jako fyzická osoba za tímto účelem získal do nájmu městské parcely.

Roku 2022 vstoupil Valovič do komunální politiky, jako lídr kandidátky Společně pro Prahu (ODS a TOP 09) dovedl uskupení v Praze 10 k vítězství a stal se starostou. Jeho politická dráha na vánočním byznysu nic nezměnila, trhy pořádal dál. Loni na podzim se jen s magistrátem dohodl na malé úpravě, smlouvu o nájmu nechal převést na svou firmu LCA.



Toto pondělí pražská rada jednala, zda kontrakt Valovičově firmě vypoví. Pořádání vánočních trhů mohlo připadnout společnosti v majetku města Trade Center Praha. Její potenciální nabídka byla ekonomicky výhodnější. Nikdo z radních Spolu však návrh nepodpořil, ten tak získal z deseti možných hlasů jen pět a neprošel.

‚Vůbec to nechápu‘

„Vůbec to nechápu, nevidím tam žádné racionální vysvětlení. Je to ekonomicky jasně lepší nabídka. Nemohu se ubránit dojmu, že výpověď nepodpořili radní Spolu kvůli tomu, že trhy pořádá jejich stranický kolega z ODS,“ řekl iROZHLAS.cz radní pro majetek Adam Zábranský (Piráti), který návrh předložil.

Starosta Prahy 10 Martin Valovič. | Foto: ČTK, Radim Vondrouš | Zdroj: Český rozhlas

Vánoční trhy na náměstí Republiky pořádá firma starosty Valoviče od 22. listopadu do 27. prosince. Konají se na ploše 250 metrů čtverečních, nájem společnost odvádí Praze podle lukrativnosti parcely ve výši 40 korun, 10 korun a 5 korun za metr čtvereční a den. Za dobu konání trhů včetně jejich montáže a bourání zaplatí magistrátu 247 tisíc korun.

Na stole byl scénář konání trhů v podání městské firmy Trade Center Praha s nabídkou nájmu v celkové výši 300 tisíc korun plus 15 procent z čistého zisku. Podle dvou zdrojů iROZHLAS.cz pro tuto variantu zvedli ruku jen radní Zábranský, Hřib, Komrsková, Mazur (všichni Piráti) a náměstek Petr Hlaváček (STAN), nezískala tak většinu.



„Když to bude organizovat naše akciovka, budeme mít větší kontrolu nad tím, co se tam prodává, jak to tam vypadá a hlavně jaký to má ekonomický zásah. Dokud nebudeme žádné trhy organizovat, nikdy nebudeme vědět, jaký je tam ziskový potenciál,“ vysvětlil motivaci ke změně radní Zábranský.

Radní ODS: proti a zdrželi se

Proti návrhu hlasoval radní Zdeněk Kovářík (ODS), primátor Bohuslav Svoboda (ODS) a radní Alexandra Udženija (ODS) se zdrželi. Radní Antonín Klecanda (STAN) a Michal Hroza (TOP 09) nehlasovali vůbec. Proč politici ODS změnu nepodpořili, není jasné. Na zaslané dotazy redakce neodpověděli.

„Výši nájemného jsme neurčovali, já sám s tím nic nenadělám. Tu nastavilo město, nikdy jsme nebyli vyzváni, abychom nájemné valorizovali. Tomu se přitom nebráníme,“ sdělil redakci ke smlouvě s Prahou starosta Valovič, který podle svých slov podniká už od roku 1992.

Redakce iROZHLAS.cz chtěla znát jeho názor na etiku tohoto byznysu. Jako starosta už přes dva roky těží ze smlouvy, již udržuje v platnosti radnice v čele s jeho mateřskou stranou. „Nedokážu to zhodnotit, my nic nekalého neděláme. Nevím, jestli je nutné, aby starosta ukončil veškeré své činnosti. Dneska jsem starosta, zítra jim být nemusím,“ uvedl.

Trhy na náměstí Republiky nejsou jediné, které jeho firma LCA pořádá. Obdobné vánoční akce organizuje i na náměstí Míru a blízkém Tylově náměstí. Podle radního Zábranského by mělo být ambicí Prahy postupně převzít správu většinu vánočních trhů v hlavním městě, ty na náměstí Republiky měly být pilotním projektem.