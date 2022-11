Pražský magistrát v patové situaci. Dohodnout se je téměř nemožné, tvrdí politolog Jelínek

Pražští zastupitelé se ve čtvrtek poprvé od voleb scházejí na ustavujícím zasedání. Více než měsíc po volbách však stále není jasné, kdo další čtyři roky metropoli povede. Pokud ke shodě nedojde a nové vedení se neodhlasuje, chod hlavního města to neovlivní. „Město bude řídit stále současná rada a pokud by některé materiály schvalovalo zastupitelstvo, již by to schvalovali noví zastupitelé,” vysvětluje mluvčí magistrátu Vít Hofman. Praha 14:58 3. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ustavující zasedání pražských zastupitelů | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

S takovým postupem počítá koalice Spolu. Vyplývá to z programu zastupitelstva, který rozeslala ostatním klubům. „Je potřeba ustanovit tři výbory, které předpokládá zákon. Nová rada by se řešila na pokračování ustavujícího zastupitelstva. Navrhujeme, aby bylo přerušeno do 24. listopadu,” okomentoval rozhodnutí koalice předseda klubu Spolu Zdeněk Zajíček z ODS.

„Chceme, aby se ustanovilo zastupitelstvo a potom se rozeběhnou další vyjednávání. Pro nás stále preferovaná varianta je (rada) na vládním půdorysu,” rozebírá Zajíček. „Nechceme vyjednávat o žádných jiných nabídkách.”

Podle politologa Lukáše Jelínka jde o silně patovou situaci, která nemá v Praze obdoby. „Už od předchozích voleb víme, že v Praze jsou zhruba čtyři relativně stejně silná uskupení, která se můžou za jistých okolností spojovat či rozpojovat. Každé z nich má svoje ambice, výsledkem je ten letošní pat,” rozebírá politolog Lukáš Jelínek.

Volba rady města

Koalice rady města by totiž podle Spolu měla sestávat z koalice Spolu, STAN a Pirátů. Ti ale požadují, aby součástí byl i dosavadní koaliční partner, uskupení Praha sobě.

„Přijde nám zcela logické, že když se na celostátní úrovni vytvářela vláda se zahrnutím všech demokratických stran, tak aby se v Praze postupovalo obdobně, tedy s přihlédnutím k té místní situaci, to znamená se zahrnutím Prahy sobě,” komentuje dosavadní primátor Prahy Zdeněk Hřib. Koalice Spolu to ale odmítá.

Nabídku koalici Spolu také předložilo hnutí ANO. „Hlavním motivem je, aby nepokračovala rada, která už je nelegitimní, která nevzešla z těchto voleb a která i nadále přijímá rozhodnutí. Koalice Spolu si vzala čas na rozmyšlenou,” popisuje Patrik Nacher, lídr pražského hnutí ANO. Podle Zajíčka však koalice Spolu o této nabídce v současnosti neuvažuje.

„Praha doplácí na to, že je možnost udělat buďto koalici na vládním půdorysu, nebo na obsahovém půdorysu. Koalice Spolu chce vládní půdorys, ale na druhou stranu je zkušenost ODS opoziční. V opozici se s hnutím ANO koordinovala velmi dobře,” popisuje Jelínek detaily komplikované situace.

Program ustavující schůze

Problémem byl i samotný program ustavující schůze. Podle Hřiba se k němu koalice Spolu do čtvrtečního rána nevyjádřila. Jednání o programu proběhlo až ve čtvrtek dopoledne před vlastní schůzí zastupitelstva.

„Považuji za krajně nešťastné, že s námi komunikují formou otevřených dopisů přes média. Bylo by mnohem lepší se setkat u jednacího stolu,” okomentoval ve čtvrtek ráno potíže Hřib.

„V momentě, kdy nechtějí volit novou radu, není vůbec potřeba volit např. zastupitele odpovědného za řízení městské policie. Nadále to zůstává odpovědností dosavadní rady,” doplnil. „Tyto kroky mi přijdou nadbytečné.”

Podle Jelínka jsou příčinou problémů odlišnosti v požadavcích a postupech jednotlivých stran.„Zatímco na té celostátní úrovni se lídrům dohodnout podařilo, tak na té pražské je to prakticky nemožné. Je to otázka stylu dělání politiky, prosazování priorit a podobně,” dodává Jelínek. „Osobní vztahy jsou už jenom třešnička na dortu.”

