Pražského běhu Světluška se zúčastnilo přes 4 500 lidí. Na pomoc nevidomým se vybral milion

Vidíš, nevidíš, běžíš! S tímto heslem za zády, v lehkém dešti a za tmy večer vyrazil v pražském parku Stromovka víc než 4500 běžců na trasu charitativního Nočního běhu pro Světlušku. Výtěžek ze startovného pomůže nevidomým a slabozrakým, třeba na péči, zdravotní pomůcky, vzdělávání nebo speciálně přizpůsobené volnočasové aktivity. Reportáž Praha 7:25 25. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Noční běh pro Světlušku | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Na Nočním běhu pro Světlušku se obrovský dav běžců vydal od pražského výstaviště směrem do parku Stromovka. Někteří běží, někteří jenom jdou, jsou tady i malé děti, jsou tady rodiče s kočárky i lidé se psy. Mezi běžci je taky pan Ivo, který má vadu zraku a paní Adriana, která ho vede. Je tady s námi taky pes Gina.

„Je to zážitek, jsem tady s Adrianou a s ostatníma, takže očekávám, že se ještě sejdeme v hospodě. Sportovní úroveň to samozřejmě nemá, je to společenská záležitost,“ popisuje pan Ivo.

Kromě sportovního oblečení a běžecké obuvi mají všichni na hlavě čelovku nebo svítilnu. Vypadá to ve Stromovce jako dlouhá dálnice světlušek. Za mírného poklusu potkávám běžce Honzu.

1:44 Čtyři stupně nad nulou, stovky lidí s čelovkami. Běh pro Světlušku rozsvítil Ostravu Číst článek

„Mě motivovalo určitě to, že to je pro dobrou věc a přijde mi to velice zajímavé se takhle večer proběhnout po Stromovce. Je to krásné. Jsem trošku překvapený, nečekal jsem tady tolik světlušek,“ popisuje Honza.

„Jsem z toho osobně překvapený, protože jsem nečekal takhle vysoké číslo. Celkem si startovné koupilo 4 719 běžců. Do celkového čísla by to mělo přidat milion navíc. Za letošní běhy i s tím pražským jsme vybrali určitě přes 2 miliony korun, které půjdou na pomoc lidem se zrakovým postižením,“ říká ředitel Nadačního fondu Českého rozhlasu Jiří Váňa.

Další charitativní noční běh pro Světlušku odstartuje 6. května v Českých Budějovicích a pak ještě 15. května v Plzni.