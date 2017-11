Pražskou ODS povede Tomáš Portlík. Klaus mladší ve volbě prvního místopředsedy neuspěl

Novým předsedou pražské ODS se v úterý stal místostarosta Prahy 9 a dosavadní 1. místopředseda Tomáš Portlík. Rozhodl o tom regionální sněm. Hlasovalo pro něj 63 ze 67 přítomných delegátů, kteří odevzdali 65 platných hlasovacích lístků. Ve funkci nahradil Filipa Humplíka, který nekandidoval. Delegáti také zvolili Jiřího Zajace 1. místopředsedou. Ve volbě porazil Václava Klause ml. Sněm zvolil také tři místopředsedy. Praha 22:33 28. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Novým předsedou pražské ODS se stal Tomáš Portlík | Zdroj: ČTK

„Je to silný mandát a já udělám maximum pro to, abych ODS v Praze připravil do příštích voleb komunálních i senátních," řekl Portlík.

V následujících týdnech chce začít dávat dohromady témata, se kterými ODS v Praze půjde do voleb. „Chtěl bych to uzavřít tak, abychom si zhruba v dubnu v květnu formulovali hlavní témata pro Prahu a s programem vyšli kolem května června a Pražanům nabídli jasná řešení na to, co Prahu dneska trápí," řekl. Zda bude lídrem kandidátky ve volbách na magistrát, je podle něj předčasné říci.

Portlíka už více než před týdnem podpořil Humplík. Také podle něj se musí ODS zaměřit na komunální volby. „Vládnoucí koalice ANO, ČSSD a Trojkoalice paní primátorky (Adriany) Krnáčové Prahu brzdí," řekl.

'Stmelování' pražské ODS

Delegáti podpořili Zajace na funkci 1. místopředsedy těsnou většinou 36 hlasů. Kvórum pro zvolení bylo 35 hlasů. Pro Klause ml. hlasovalo 29 z přítomných delegátů.

„Svoji roli vidím jako někoho, kdo bude stmelovat celou pražskou ODS a kdo bude fungovat jako spojovací prvek mezi oblastními sdruženími. Takže první, co udělám, bude, že navštívím všechny oblasti, budu se zajímat o jejich názory, abychom fungovali jako jeden tým," řekl Zajac. Spolupráce s Portlíkem podle něj bude bezproblémová a ODS je v dobré kondici. Prioritou pro ODS jsou i pro něj komunální volby.

Místopředsedkyní byla zvolena pražská zastupitelka Jaroslava Janderová, zástupce starosty Prahy 4 Jaroslav Míth a člen ODS v Praze 12 Vojtěch Kos.

Pražská ODS dnes také jednomyslně nominovala jako svého kandidáta na předsedu strany dosavadního šéfa Petra Fialu. Na první místopředsedkyni pak sněm navrhl Alexandru Udženiju, která bude funkci rovněž obhajovat. O celostátním vedení budou občanští demokraté rozhodovat 13. ledna v Ostravě.