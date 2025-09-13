Pražskou zoo navštívilo nejvíc lidí od pandemie. Ve Zlíně hlásí rekord od zahájení provozu
Rekordní čísla i propady v návštěvnosti. Takové byly letošní prázdniny pro zoologické zahrady v Česku. Radiožurnál to zjistil od jejich provozovatelů. Zatímco třeba zoo ve Dvoře Králové nebo v Liberci hlásí méně lidí než loni v létě, zlínská nebo pražská zahrada naopak návštěvnické rekordy. Zoologickou zahradu v Praze navštívilo o prázdninách taky nejvíc lidí od pandemie koronaviru. Kromě zvířat a nových mláďat k tomu pomohlo i střídavé počasí.
„Chodíme sem tak dvakrát do roka, protože to máme daleko z druhé strany Prahy, jinak bychom tu byli i častěji,“ říká paní Barbora, která do Zoo ráda chodí na procházky s přáteli. Oceňuje nejen zvířata, ale i zeleň. „Je tu krásné prostředí,“ doplňuje.
Volný čas s dětmi tady tráví rád třeba pan Tomáš. „Mám malé děti, které ještě nechodí do školky ani do školy. Tím že nejsou prázdniny, tak tu není nával lidí,“ říká a dodává, že je zahrada svou rozlohou celodenním programem.
V červenci a srpnu do zoologické zahrady zavítalo bezmála 470 tisíc návštěvníků, o 60 tisíc víc než minulé prázdniny. Podle jejího ředitele Miroslava Bobka tomu napomohlo mimo jiné počasí.
„Nebylo zas tolik těch horkých dnů, kdy se vám nechce jezdit po Praze a chodit někde v horku,“ vysvětluje. K vysoké návštěvnosti zároveň podle něj přispěla i sleva na vstupné po 17. hodině.
Novinky Zoo Praha
Pražská zoologická zahrada připravuje několik novinek, například další speciální výběh pro Zubry, který otevře v říjnu.
„My se staráme o zvířata nejen v areálu Zoo Praha, ale taky mimo areál. Stejně jak máme koně Převálského na Dívčích hradech, tak jsme vybudovali prostor pro zubry v Dolních Počernicích,“ říká ředitel zoo.
Koně Převalského bude pražská zoo i v následujících letech vozit do Kazachstánu a vypouštět do volné přírody. Po čase je znovu začne převážet i do Mongolska.
Podle ředitele Bobka by koně mohli být přepravováni do nově vybudovaných reintrodukčních center na východě Mongolska od roku 2028.
A na konci září začnou v zoo stavět expozici Arktida.
Zlínská zoo
Zoo v Praze ale není jedinou, která zaznamenala rekordní počet návštěvníků. Zoologická zahrada ve Zlíně zaznamenala v srpnu nejvyšší měsíční návštěvnost za 77 let od zahájení provozu. Do zahrady tak přišlo 164 tisíce lidí, přes sto tisíc lidí zahrada zaznamenala i v červenci.
„Pokud by ten zájem trval i nadále, věříme, že letos bychom mohli poprvé překročit hranici 800 tisíc návštěvníků během jednoho roku,“ dodala mluvčí zlínské zoo Romana Mikešová.