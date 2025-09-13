Pražskou zoo navštívilo nejvíc lidí od pandemie. Ve Zlíně hlásí rekord od zahájení provozu

Rekordní čísla i propady v návštěvnosti. Takové byly letošní prázdniny pro zoologické zahrady v Česku. Radiožurnál to zjistil od jejich provozovatelů. Zatímco třeba zoo ve Dvoře Králové nebo v Liberci hlásí méně lidí než loni v létě, zlínská nebo pražská zahrada naopak návštěvnické rekordy. Zoologickou zahradu v Praze navštívilo o prázdninách taky nejvíc lidí od pandemie koronaviru. Kromě zvířat a nových mláďat k tomu pomohlo i střídavé počasí.

Reportáž Praha Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Pražská zoo v těchto horkých dnech připravila pro některá zvířata ledové ochlazení

„Letos bychom mohli poprvé překročit hranici 800 tisíc návštěvníků během jednoho roku,“ říká mluvčí zlínské zoo (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Chodíme sem tak dvakrát do roka, protože to máme daleko z druhé strany Prahy, jinak bychom tu byli i častěji,“ říká paní Barbora, která do Zoo ráda chodí na procházky s přáteli. Oceňuje nejen zvířata, ale i zeleň. „Je tu krásné prostředí,“ doplňuje.

Přehrát

00:00 / 00:00

Poslechněte si celou reportáž ze Zoo Praha

Volný čas s dětmi tady tráví rád třeba pan Tomáš. „Mám malé děti, které ještě nechodí do školky ani do školy. Tím že nejsou prázdniny, tak tu není nával lidí,“ říká a dodává, že je zahrada svou rozlohou celodenním programem.

V červenci a srpnu do zoologické zahrady zavítalo bezmála 470 tisíc návštěvníků, o 60 tisíc víc než minulé prázdniny. Podle jejího ředitele Miroslava Bobka tomu napomohlo mimo jiné počasí.

„Nebylo zas tolik těch horkých dnů, kdy se vám nechce jezdit po Praze a chodit někde v horku,“ vysvětluje. K vysoké návštěvnosti zároveň podle něj přispěla i sleva na vstupné po 17. hodině.

Novinky Zoo Praha

Pražská zoologická zahrada připravuje několik novinek, například další speciální výběh pro Zubry, který otevře v říjnu.

„My se staráme o zvířata nejen v areálu Zoo Praha, ale taky mimo areál. Stejně jak máme koně Převálského na Dívčích hradech, tak jsme vybudovali prostor pro zubry v Dolních Počernicích,“ říká ředitel zoo.

Z pětitisícovek v Peru na Hanou. V olomoucké zoo otevřeli voliéru Colca s kondory andskými

Číst článek

Koně Převalského bude pražská zoo i v následujících letech vozit do Kazachstánu a vypouštět do volné přírody. Po čase je znovu začne převážet i do Mongolska.

Podle ředitele Bobka by koně mohli být přepravováni do nově vybudovaných reintrodukčních center na východě Mongolska od roku 2028.

A na konci září začnou v zoo stavět expozici Arktida.

Zlínská zoo

Zoo v Praze ale není jedinou, která zaznamenala rekordní počet návštěvníků. Zoologická zahrada ve Zlíně zaznamenala v srpnu nejvyšší měsíční návštěvnost za 77 let od zahájení provozu. Do zahrady tak přišlo 164 tisíce lidí, přes sto tisíc lidí zahrada zaznamenala i v červenci.

„Pokud by ten zájem trval i nadále, věříme, že letos bychom mohli poprvé překročit hranici 800 tisíc návštěvníků během jednoho roku,“ dodala mluvčí zlínské zoo Romana Mikešová.

Mikuláš Vochozka, Michaela Kočendová, mkv Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy z domova

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme