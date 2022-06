Nemůžu zatím mluvit o plánech. Chci se ale soustředit na církev zdola, říká budoucí pražský arcibiskup

V jaké fázi příprav na novou funkci pražského arcibiskupa teď jste? Chystáte se administrativně, duchovně...

Všechno dohromady. Doháním dluhy - když člověk začne uklízet, objeví věci, které měl naplánované a ještě je chtěl udělat. Teď je potřeba udělat pořádek a dohnat to, co se kde zapomnělo nebo nestihlo, tak je takový větší pohyb.

Už víte, co vás čeká v nejbližší době?

V den, kdy se ujmu úřadu, potvrdím všechny lidi v jejich funkcích, a pak se musím snažit všechno poznat. Chci brzy navštívit farnosti, třeba i charity, církevní školy a tak dál, abych se v tom trochu mohl zorientovat a věděl, jak navázat na to, co dělali předchůdci.

Byl jste do funkce pražského arcibiskupa jmenován zhruba rok před svými pětasedmdesátými narozeninami, kdy byste měl podle církevních pravidel na pozici rezignovat.

Upozornil jsem na to prefekta kongregace pro biskupy. Odpověděl mi na to, že už měl pětasedmdesát před třemi lety a papež nastoupil do svého úřadu v sedmdesáti šesti. Je vidět, že když Řím chce, tak v tom má volnost. Nemusí přijmout abdikaci, může to natáhnout podle svých představ.

Máte představu něčeho konkrétního, co byste chtěl změnit?

Ne, nemůžu mluvit o žádných plánech změn, protože zatím znám málo. Nebylo by to ode mě moudré. Co říkám a co mě zajímá, je, že se chci soustředit na práci ze spodu, církev zdola. Farnosti a rodiny, tam budu více pozorovat, víc naslouchat, dávat prostor.

Z Olomouce se do Prahy přesunete po více než třiceti letech svého působení.

Ano, opravdu se musím soustředit na novou funkci a Olomouc opouštím. Žádné pravidelné ježdění nebo vystupování nebude. Ale tím nechci říct, že nepřijedu nikdy. Když budu pozván, domluvíme se, tak se některých věcí zúčastním, pokud mi to dovolí čas a prostor.