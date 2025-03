Pražský dopravní podnik se vrátil do tramvajové vozovny v Hloubětíně. Nová hala pojme 60 vozů

Komunikuji s Motoristy i některými lidmi z ANO. Kandidovat kamkoliv ale neplánuji, říká Zahradil

„Kandidaturu kamkoliv, ať už do Poslanecké sněmovny nebo do Senátu za nějaký jiný subjekt neplánuji. To ale neznamená, že bych se nechtěl dál politicky angažovat,“ říká Jan Zahradil v rozhovoru.