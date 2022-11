Výběr z médií: odměny v dopravním podniku, levnější nákupy v zahraničí a nejisté mzdy zdravotníků

Při nákupu základních potravin jde výrazně ušetřit, pokud si pro ně lidé zajedou pár kilometrů přes hranice do Polska nebo do Německa, píše deník Právo. Dále se v sobotu v českém tisku dočtete, že se některé nemocnice bojí, aby měly na výplaty pro zaměstnance, píše Mladá fronta Dnes. Lidové noviny pak upozorňují na štědrou vánoční nadílku v pražském dopravním podniku. Více ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:59 26. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pražský dopravní podnik zaplatil zaměstnancům vstupenky na koncerty a do divadla, hračky nebo kvalitní vína za několik milionů korun | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Lidové noviny

Vánoční nadílka zaměstnanců Pražského dopravního podniku je letos opravdu bohatá. Firma jim zaplatila vstupenky na koncerty a do divadla, hračky nebo kvalitní vína za několik milionů korun. Všímají si toho Lidov é noviny .

Poplatek za pohotovost by se měl zvýšit na 200 korun. Podle lékařské komory už neplní regulační funkci Číst článek

Z registru smluv deník zjistil, že si dopravní podnik objednal třeba lístky na vystoupení Lucie Bílé za víc než 700 tisíc korun. Podle mluvčího podniku Daniela Šabíka jde o standardní benefity. Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) považuje za důležité odlišit zajištění zaměstnaneckých výhod od papalášských manýrů. Ředitele dopravního podniku proto vyzval k podání vysvětlení a podnět předal dozorčí radě podniku.

Právo

Základní potraviny, jako je mouka, máslo, cukr nebo vejce, ale třeba také vánoční dárky, oblečení nebo elektronika - na tom všem se dá výrazně ušetřit při nákupu v sousedním Polsku a Německu, píše deník Pr ávo . Třeba na oblíbené polské tržnici vzdálené pár kilometrů od českého Bohumína lidé za kilogram másla zaplatí 225 korun - oproti tomu v Ostravě stojí 251 korun.

Mf Dnes

Některé nemocnice se bojí, že nebudou mít peníze na výplaty a zdravotníci jim začnou odcházet ke konkurenci. Dočtete se o tom v sobotním vydání Mlad é fronty DNES . Špitály na jedné straně čelí růstu výdajů na energie a léky, na straně druhé tlaku zaměstnanců na růst mezd.

Deník

Vánoční stromek - jeden z nepostradatelných symbolů Vánoc, který si lidé často jezdí vybírat i desítky kilometrů daleko. Měli by si přitom ale dávat pozor na to, jak ho upevní k nosičům na střeše auta. Kvůli špatně upevněnému stromku se totiž může sváteční nálada rychle proměnit v neštěstí. Upozorňuje na to Region á ln í den í k .