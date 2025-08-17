‚Návštěva má být příjemná i bezpečná.‘ Hrad pořídí nové koše odolné výbuchu, chystá se i výměna budek
Pražský hrad posiluje bezpečnost. Pro svůj areál proto kupuje nové výbuchu odolné odpadkové koše. Za 14 kousků zaplatí firmě dodávající převážně vojenskou techniku celkem 1,7 milionu korun, jeden koš vyjde až na 120 tisíc. Podle prezidentské kanceláře jde o standardní obměnu, žádné aktuální riziko nezaznamenala. Chystá se také instalace výsuvných sloupků u vjezdu nebo výměna dřevěných přístřešků pro kontroly policistů.
„Bezpečnostní opatření areálu Pražského hradu neustále optimalizujeme tak, aby byla návštěva kohokoliv nejen příjemná, ale i bezpečná,“ uvedl pro iROZHLAS.cz mluvčí prezidentské kanceláře Filip Platoš. Jedná se podle něj o standardní obměnu stávajících košů. Ne všechny ale dnes splňují nároky na bezpečnost.
„Lze potvrdit, že v areálu Hradu jsou umístěny různé druhy odpadkových košů,“ odpověděl Platoš na dotaz, zda nové „zodolněné“ koše nahradí ty běžné, které by explozi nevydržely. Z bezpečnostních důvodů pak další podrobnosti – například k rozmístění košů – říct odmítl.
Podle faktury zveřejněné v registru smluv Správa Pražského hradu objednala celkem 14 košů odolných výbuchu – osm kusů po 68 tisících a šest prémiových po 121 tisících chránících před velkým množstvím výbušnin i střepin. Sloužit ale mohou také jako odkladiště pro podezřelé balíky do doby, než na místo dorazí pyrotechnická služba.
Odolnější koše má do poloviny prosince zajistit od britského výrobce česká firma Nides, která se specializuje na dodávky vojenské techniky. Spolupracovala třeba s ministerstvem obrany nebo Policejním prezidiem. Dodavatele Hrad podle Platoše vybíral na základě kritérií doporučených policejními pyrotechniky či útvarem pro ochranu prezidenta.
Sloupky místo ježků
Bezpečnost hradního areálu se má posilovat i v budoucnu. „Aktuálně například upravujeme vjezdy do areálu a instalujeme nové bezpečnostní prvky, konkrétně výsuvné sloupky, které nahrazují žluté ježky,“ přiblížil mluvčí Platoš.
Oceloví ježci sloužili jako technická bariéra pro případný násilný vjezd aut na Hrad za éry prezidenta Miloše Zemana, současná administrativa je nechala odstranit letos na jaře. Zmizet by měly postupně i dřevěné přístřešky, které sloužily jako provizorní stanoviště pro policisty.
„Působí nedůstojně, materiál degraduje, a především nevyhovují ani technicky,“ řekl k tomu ředitel Správy Pražského hradu Pavel Vyhnánek. Nahradí je proto nové řešení, které vzešlo z architektonické soutěže. Příští rok by se měl otestovat první prototyp přístřešku, následně budou vyměněny u všech vstupů.
Kontroly u vstupů byly zavedeny v létě 2016. Důvodem byla série teroristických útoků v Evropě, které vedly k posílení bezpečnosti významných veřejných objektů. Především zpočátku se kvůli tomu před Hradem tvořily dlouhé fronty. Lidé museli projít bezpečnostními rámy a policisté jim kontrolovali i zavazadla.
Podle kritiků byla opatření zbytečná. Hrad je hájil potřebou zajistit bezpečí turistů. V březnu 2021 byly plošné kontroly zrušeny a nahrazeny namátkovými. O dva měsíce později byla bezpečnostní opatření opět zpřísněna. Na namátkové se kontroly změnily opět v dubnu 2023, prezident Petr Pavel to tehdy zdůvodnil zlepšením aktuální bezpečnostní situace.