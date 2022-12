Předčasně skartovali utajované zprávy i rozhodnutí o státních vyznamenáních, píše o Hradu Národní archiv

Kanceláři prezidenta republiky aktuálně běží 30denní lhůta na zaplacení pokuty 60 tisíc korun za skartaci řady důležitých dokumentů. Dosud nebylo jasné, jakých přestupků se prezidentská kancelář dopustila. Radiožurnál nyní získal rozhodnutí Národního archivu, které je přesně popisuje. Největším prohřeškem je, že Hrad dokumenty skartoval předčasně, a to včetně utajovaných. Praha 6:45 29. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kancléř Vratislav Mynář | Foto: Michal Růžička/MAFRA | Zdroj: Profimedia

Národní archiv už v září rozhodl o tom, že Hrad spáchal přestupky a vyměřil mu pokutu 90 tisíc korun. Po odvolání klesla pokuta o třetinu na 60 tisíc.

Podle rozhodnutí Národního archivu se Kancelář prezidenta republiky provinila proti zákonu o archivnictví a spisové službě neuchováním dokumentu či neumožněním výběru archiválie hned v několika případech.

Podle Národního archivu porušil Hrad § 74 odst. 6 tohoto zákona: „KPR porušila povinnost (…) neboť neuchovala dokumenty a neumožnila výběr archiválie, když v blíže neurčeném časovém období (v rozmezí od října 2019 do února 2022) neuchovala část dokumentů ze spisů vedených k rozhodnutí prezidenta republiky o propůjčení státního vyznamenání u příležitosti řádového dne 28. října v letech 2019, 2020 a 2021 a dále část utajovaných dokumentů,“ popisuje Národní archiv.

Následně vyjmenovává čtyři případy porušení.

rozhodnutí o udělení státního vyznamenání katolickému knězi Petru Piťhovi (ten jej měl dostat na slavnostním předávání 28. října 2019, ale odmítl) rozhodnutí o udělení/propůjčení státního vyznamenání z roku 2020 pro P. Rychetského, P. Síse a H. Krejčovou dokument č. j. D56/2021-OST (utajená zpráva o Vrběticích) utajovanou přílohu utajovaného dokumentu pod pořadovým číslem 2 č. j. D62/2021-OST

Radiožurnál už dříve upozornil, že zaměstnanci Hradu loni na podzim narychlo zničili stovky tajných dokumentů. Mimo jiné i utajovanou zprávu k výbuchům muničních skladů ve Vrběticích označenou D56/2021-OST. Za výbuchy podle policie stála ruská vojenská rozvědka GRU. I když podle zákona mohla být zpráva zničena nejdříve v roce 2023, tak ji zaměstnanci Hradu skartovali. Tvrdí, že omylem.

Přišlo se na to poté, co dokument chtěla od Hradu získat policie, aby zjistila, jestli na něm nejsou otisky nebo DNA někoho nepovolaného. Lidem v okolí prezidenta Miloše Zemana totiž chybí potřebná bezpečnostní prověrka – to platí nejen pro poradce Martina Nejedlého, ale i pro kancléře Vratislava Mynáře. Ten přitom loni na podzim skartaci nařídil.

Nepořádek v dokumentech

Prezidentská kancelář se podle Národního archivu dopustila přestupku i proti § 74 odst. 9 archivního zákona.

V několika případech evidovala obsahově rozdílné dokumenty pod stejným číslem jednacím. Na Hradě tak byly pod stejným číslem (3955/2020) například dokumenty „Státní vyznamenání 2020 – podklady k vyhotovení rozhodnutí prezidenta republiky“, dále „dopis prezidenta republiky předsedovi vlády ze dne 18.9.2020“ nebo „Rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 6.10.2021 o zrušení rozhodnutí ze dne 18.9.2020 o udělení a propůjčení vyznamenání k řádovému dni 28.10.2020“.

Národní archiv dále Hradu vytkl, že neoznačil dokumenty jednoznačným identifikátorem. Dalším prohřeškem bylo, když dokumenty, které měl zhotovit v elektronické podobě, poskytl pouze v analogové verzi.

Vedle dalších administrativních pochybení se v rozhodnutí Národního archivu vyjímá především předčasné skartování dokumentů: „KPR se dopustila přestupku, když v rozporu s § 7 odst. 3 zákona, § 8 odst. 1 zákona a § 15 odst. 3, 4 a § 20 odst. 1 vyhlášky č. 259/2012 Sb. zařadila do skartačního řízení dokumenty, kterým neuplynula skartační lhůta,“ uvádí Národní archiv.

„…přiřazovala dokumentům skartační znak v rozporu s § 15 odst. 2 vyhlášky 259/2012 Sb., nahodile a odlišně od skartačního znaku pro příslušnou věcnou skupinu,“ píše se dále v rozhodnutí o proviněních prezidentské kanceláře.

Dřívější zjištění

Jiří Ovčáček po odvolání a udělení pokuty 60 tisíc korun Radiožurnálu řekl: „Ministerstvo vnitra vyhovělo části námitek předložených z naší strany v rámci výsledku provedené kontroly celé spisové služby. Uznalo také, že Kancelář prezidenta republiky spolupracuje s ministerstvem na řadě opatření ve prospěch řádného vedení spisové služby,“ uvedl.

Mluvčí Hradu připomněl, že u dvou dokumentů bylo vzato v úvahu, že nedošlo k ohrožení utajovaných informací, protože „údaje byly zachovány u původce“.

„Postup ministerstva vnitra považujeme za korektní a uloženou sankci za celou oblast spisové služby za přiměřenou,“ dodal Ovčáček.

Jak už dříve Radiožurnál upozornil, prezidentská kancelář nejenže omylem zničila dokumenty ke kauze Vrbětice, ale na konci listopadu 2021 skartovala stovky složek s tajnými informacemi. Národní archiv proto zkoumal podezření, že některé z nich skartovala před uplynutím skartační lhůty, tedy dříve, než to bylo podle zákona možné.

Jednu pokutu už Pražský hrad kvůli skartaci dostal dříve – čtyři tisíce od Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ). Správní řízení úřad vedl kvůli evidenci dokumentu, který se týkal setkání s bývalou čínskou velvyslankyní v Česku Ma Kche-čchin. Zaměstnanec totiž dokument nezaznamenal do manipulační knihy.