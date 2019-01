Kontroly na Pražském hradě jsou kvůli bezpečí návštěvníků, o prezidenta vůbec nejde, tvrdí Ovčáček

Zástupci Prahy 6 žádají prezidenta, aby odstranil zátarasy z areálu Pražského hradu a vrátil ho tak veřejnosti. Senátor a zastupitel městské části Jiří Růžička a její místostarosta Jan Lacina v otevřeném dopise píší, že jim bezpečnostní opatření připomínají „to nejhorší z komunistických dekád – nesvobodu, strach a zvůli vládnoucích“. pro a proti Praha 20:19 15. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Bezpečnostní opatření jsou nutná v celém současném světě. Ale uzavřít celý areál Pražského hradu, což pro nás je kus města, je věc, která by neměla být. Měly by se cíleně kontrolovat některé části,“ navrhuje senátor Jiří Růžička (zvolený za STAN a TOP 09).

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Skončí bezpečnostní kontroly na Pražském hradě? Poslechněte si celé Pro a proti

V metropoli jsou podle něj podobně exponovaná místa, pokud jde o koncentraci lidí, například Karlův most, a Růžička odmítá argument, že důvodem kontrol je bezpečnost návštěvníků.

„Fronty před Pražským hradem jsou z hlediska bezpečnostního velmi nebezpečné. Jsou to několikasetmetrové fronty, ve kterých stojí návštěvníci ve čtyřstupech,“ upozorňuje Růžička a situaci srovnává s areálem Senátu, který je přístupný a chráněné jsou pouze budovy.

Podobně by to podle něj mělo být i na Pražském hradě, kterým byli lidé zvyklí procházet. Uzavření areálu v roce 2016 prý nebylo náhodné. „Stalo se to po teroristických útocích ve Francii. Ale i poté, co jedna skupina vylezla na střechu a pověsila tam ty nechvalně známé trenýrky. Ta spojitost je celkem jasná.“

Doba je nebezpečná

„Bezpečnostní opatření jsou nezbytná. Vzhledem k současné situaci v Evropské unii jsou nezbytná a potřebná z hlediska ochrany návštěvníků Pražského hradu,“ reaguje prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček s tím, že v této věci „vůbec nejde“ o bezpečí prezidenta.

Poukazuje na to, že v roce 2017 v Evropě došlo k 25 teroristickým útokům, které si vyžádaly 73 obětí. „Nehodláme tato opatření měnit. Samozřejmě je chceme zpřesňovat a zvyšovat komfort návštěvníků. Rozhodně ale nedojde k odstranění kontrol,“ zdůrazňuje.

Podle Ovčáčka není možné kontrolovat jen některé objekty. „Na Pražském hradě se v exponovaných dobách pohybují tisíce lidí. Kdyby došlo k teroristickému útoku na třetím nádvoří, mělo by to fatální dopad. Proto jsou kontroly před vstupem do areálu,“ vysvětluje.

„Na letišti také procházíte bezpečnostními opatřeními a také tam jsou fronty. Ve Versailles jsou také fronty před bezpečnostními opatřeními, ve Vatikánu také. Znamená to, že je máme zrušit? Je to daň z dnešní doby, která je nebezpečná. Žádnou velkou radost z toho nemám,“ uzavírá.