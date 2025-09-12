Pražský hrad má novou vizuální identitu. ‚Jednotná grafika zatím chyběla,‘ říká šéf kanceláře prezidenta

Kancelář prezidenta republiky, Správa Pražského hradu, Zámek Lány i Lesní správa Lány se po více než dvaceti letech vizuálně sjednotí a graficky propojí. Nový koncept pro Pražský hrad vzešel z otevřené designérské soutěže, odborná porota vybírala z 55 návrhů. Hlavním prvkem vítězného konceptu nové vizuální identity je písmo Hrad Display, které Studio Marvil vytvořilo na míru ve spolupráci s typografem Matyášem Machatem.

„Pražský hrad je symbolem české státnosti a jednoznačně nejnavštěvovanější tuzemskou památkou. Lidé z Česka i turisté jej ale nevnímají jako několik samostatných subjektů, které v rámci něj působí, ale souhrnně jako Pražský hrad. Jednotná grafika, která by toto reflektovala, však dosud chyběla,“ říká o potřebě změny vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Milan Vašina.

Například logo Správy Pražského hradu podle Vašiny vzniklo počátkem 90. let a od té doby se nezměnilo.

„Turisté narazí při průchodu areálem na navigační cedule s totožným sdělením, ale hned v několika grafických provedeních. Objekty v rámci Pražského hradu mají různá loga, plakáty a informační brožury nemají jednotný vzhled, propagační předměty de facto neexistují. Za 26 let od doby, kdy se naposledy vizuální identita Hradu měnila, jsme se dostali do absolutního grafického chaosu,“ doplňuje kulturní a programová ředitelka Veronika Wolf.

Podle kanceláře prezidenta republiky jednotná vizuální identita přispěje k tomu, aby instituce spojené s Pražským hradem a prezidentem republiky působily nadčasově, srozumitelně a důstojně.

Postupná proměna

K proměně by mělo dojít postupně. Nová grafická výbava se má nejprve objevit v online prostoru, později v grafice výstav a kulturních programů a nakonec v orientačních a informačních systémech v areálu Hradu. Kompletně by měla proměna být hotová do května 2026.

Otevřenou designérskou soutěž na novou grafiku vypsal Hrad ve spolupráci s organizací Czechdesign v lednu letošního roku. Do dvoukolové soutěže se přihlásilo 55 návrhů, vítězný koncept Studia Marvil ale zaujal odbornou porotu nadčasovým přístupem, propracovaným písmem a komplexitou. Klíčovým prvkem nové identity je písmo Hrad Display, vytvořené na míru typografem Matyášem Machatem.

