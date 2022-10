Advokát Nespala zastupuje prezidenta Zemana i Hrad. Neprůhledná spolupráce vyjde stát na miliony ročně

Pražský hrad vyplácí advokátní kanceláří Marka Nespaly na základě široce definované smlouvy z roku 2013 miliony korun ročně za právní služby. Serveru iROZHLAS.cz to potvrdila Kancelář prezidenta republiky na základě zaslaných faktur a dokumentů.

V jakých případech ale Hrad externí právníky využívá, jasné není. Kromě obecné smlouvy totiž poskytl pouze faktury, ze kterých nevyplývá, co přesně advokátní kancelář v jednotlivých měsících dělala a v jakých případech Hrad zastupovala.

Podle právníka Transparency International Petra Leyera je tak prakticky nemožné určit, jestli jsou veřejné peníze vynakládány efektivně a hospodárně. „Nevidíme do těch dokumentů. Nevidíme do toho, co přesně daná advokátní kancelář poskytla a co si kancelář Hradu objednala," vysvětluje pro iROZHLAS.cz.

Pochybnosti nad využíváním veřejných peněz vzbudila Kancelář prezidenta republiky po sporu s bývalým radním České televize a exporadcem prezidenta Miloše Zemana. Ukázalo se totiž, že v soukromém sporu prezidenta hradila náklady za spor prezidentská kancelář. O tématu jsme psali zde.

Jak v polovině října informoval na základě policejního dokumentu server Seznam Zprávy, elitní detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) případ možného zneužití veřejných financí nakonec uložili. Trestný čin se podle policie nestal, protože v televizi Barrandov, kde Zeman svůj výrok o svém exporadci pronesl, měl vystupovat v pozici prezidenta.

Případ ale není uzavřený. Podle mluvčího NCOZ Jaroslava Ibeheje ho má aktuálně na stole Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1, které má rozhodnout o dalším postupu.

Objednávky? Pouze ústně

Z dokumentů, které server iROZHLAS.cz získal na základě informačního zákona, vyplývá, že Hrad spolupracuje s Advokátní kanceláří Nespala na základě jedné smlouvy z roku 2013, kterou upravil dodatek z následujícího roku.

„Pokud jde o smlouvy, zasíláme základní smlouvu z roku 2013 a její dodatek z roku 2014. Smlouvy na jednotlivé případy nejsou uzavírány v písemné podobě, ale ústně, na základě ústní objednávky ze strany KPR (Kanceláře prezidenta republiky, pozn. red.) a její ústní akceptace ze strany AK (advokátní kanceláře, pozn. red.),“ vysvětlil absenci dalších kontraktů na jednotlivé případy ředitel odboru práva a legislativy Václav Pelikán.

To je ale podle právníka Petra Leyera z Transparency International chyba. Připouští sice, že ústní objednávky jsou v advokacii možné, v případě úřadů by ale písemné kontrakty existovat měly.

„Písemná podoba je v tomto případě podle mého názoru nutnost. Takhle nejde vůbec ověřit, co vlastně Kancelář prezidenta republiky požadovala. Ve výsledku vidíme, že advokátní kanceláři trvala práce třeba deset, dvacet nebo třicet hodin, nic více se ale nedozvíme,“ odkazuje se na obecně formulované přiložené faktury.

Server iROZHLAS.cz proto oslovil Kancelář prezidenta republiky s doplňujícími dotazy na některé z položek, dělbu práce, ale třeba i na výběr Advokátní kanceláře Nespala jako dodavatele právních služeb.

Ředitel Pelikán ale tentokrát odkázal na mluvčího Jiřího Ovčáčka. Ten ale na zaslané dotazy neodpověděl. „Odkazuji zcela a výhradně na laskavost zákona č. 106/1999, Sb,“ odepsal pouze s vědomím, že na odpověď tak bude mít Hrad zákonnou lhůtu patnácti dnů a otázky skončí opět na Pelikánově stole. Do vydání textu tak server iROZHLAS.cz odpověď nezískal.

Server iROZHLAS.cz kontaktoval advokáta Marka Nespalu, který se ale k věci odmítl vyjádřit s odvoláním na mlčenlivost. Aby se mohl vyjádřit, musel by ho podle jeho slov zmocnit jeho „klient“ – tedy hradní kancelář.

Miliony od roku 2018



Ze zaslaných dokumentů a faktur vyplývá, že v prvních letech čerpala Advokátní kancelář Nespala jen zlomek toho, co následovalo ve druhém prezidentském období Miloše Zemana, tedy od roku 2018.

Zatímco v letech 2013, 2014 a 2015 se držely roční odměny za odvedenou práci právníků Advokátní kanceláře Nespala pod jedním milionem korun, v roce 2018 najednou přesáhly částku čtyř milionů korun. A milionových částek ročně dosahovaly služby Advokátní kanceláře Nespala pro hradní kancelář až do současnosti.

Souhrnně pak od roku 2013 až do srpna 2022 zaplatil Hrad za externí právníky téměř dvacet milionů korun z veřejných rozpočtů. Ze zaslaných dokumentů a faktur ale není ve většině případů jasné, na jaké konkrétní činnosti peníze směřovaly a jakých konkrétních kauz se týkají.

„Nevidíme do těch dokumentů. Nevidíme do toho, co přesně daná advokátní kancelář poskytla a co si kancelář Hradu objednala. Takže nemůžeme nijak vyhodnotit efektivitu vynakládání prostředků,“ konstatuje Leyer, podle kterého je zarážející i věta z dodatku smlouvy, která nabízí Hradu stotisícovou „množstevní slevu“ a zároveň snižuje hodinovou odměnu advokáta z tří tisíc na dva tisíce korun za hodinu.

Hrad to ve smlouvě vysvětluje „optimalizací nakládání s veřejnými prostředky“ kvůli „nepředpokládanému zvýšení rozsahu potřeby čerpání specializované právní služby v oblasti vyvolaných soudních sporů“, které měl zapříčinit konec právníka Pavla Hasenkopfa v prezidentské kanceláři.

„Doteď jsem se nesetkal s žádnou podobnou slevou, která by se odehrála v průběhu plnění. Spíš to na mě působí tak, že Hrad nechtěl, aby to byla úplně křiklavá částka za hodinovou odměnu, tak přistoupil k jejímu snížení. Potom ale stejně došlo k výraznému navýšení hodinových výkazů ze strany advokátní kanceláře, takže ve výsledku Hrad platil od té doby více,“ vysvětluje právník po prostudování přiložených faktur s tím, že v kontextu není argument o „maximální optimalizaci nakládání s veřejnými prostředky“ namístě.



‚Nekonkrétní zadání‘

Stručná smlouva, kterou má server iROZHLAS.cz k dispozici, sestává z pěti odstavců, které kromě smluvní odměny stanovují třeba i to, jakou práci má advokátní kancelář pro Hrad vykonávat.

„Poskytování porad a konzultací v rámci vyřizování běžné agendy, příprava a sepisování potřebných písemností právního charakteru a zastupování před státními orgány, především soudy všech stupňů, správními orgány, státním zastupitelstvím apod.,“ vypočítává smlouva.

Stručně formulované zadání KPR pro Advokátní kancelář Nespala ve smlouvě z roku 2013 | Zdroj: Pražský hrad

Tento výčet je ale podle právníka Leyera příliš široký a prakticky nestanovuje v práci externí advokátní kanceláře žádné limity.

Odpovědi Kanceláře prezidenta republiky na žádosti o informace Není to poprvé, co se Kancelář prezidenta republiky na žádost o konkrétní dokumenty a informace odvolala na skutečnost, že neexistují. Podobná odpověď přišla třeba po dubnové žádosti serveru iROZHLAS.cz o zdůvodnění rozhodnutí o prominutí trestu bývalého šéfa Lesní správy Lány Miloše Baláka. Hrad zaslal jedinou stránku, která žádné zdůvodnění neobsahovala.

Obdobně dopadla i žádost serveru iROZHLAS.cz o soupis všech pracovních cest kancléře Vratislava Mynáře, včetně jejich náplně. I tehdy si nechala prezidentská kancelář za vyřízení žádosti podle informačního zákona zaplatit šest tisíc korun. Přesto Hrad nakonec sdělil, že požadované dokumenty neexistují, protože Mynář byl pověřen ústně.

„Je to rámcová smlouva, která je velmi obecná. Může zahrnovat veškeré právní služby, které poskytuje advokát, a moc z ní nevyplývá, v jakém rozsahu, kvalitě a co přesně z toho plnění pak této kanceláři plyne. Od instituce typu Kanceláře prezidenta republiky bych si představoval trošku konkrétnější zadání,“ konstatuje po pročtení smlouvy Leyer.

Takto nastavený kontrakt podle něj neodpovídá principu „péče řádného hospodáře“.

„Předpokládal bych, že bude pravidelně docházet k nějaké revizi smlouvy, k jejímu upřesňování, případně i nahrazení konkrétního dodavatele jiným dodavatelem. I kdyby (KPR – pozn. red.) nevyužila přímo zákon o zadávání veřejných zakázek, očekával bych, že budou vybírat advokáta na základě kvality, ceny a nějakou úvahou, aby splnil principy 3E, tedy hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti,“ doplňuje Leyer s tím, že to podle něj splněno nebylo.



Ministerstva požadují limity



Server iROZHLAS.cz proto pro srovnání oslovil s dotazem na výběr poskytovatele externích právních služeb jednotlivá ministerstva. Shodují se v tom, že výběr advokátní kanceláře probíhá na základě veřejné soutěže z vícero nabídek. Ve smlouvě je pak zpravidla stanoven limit, který nesmějí poskytované právní služby přesáhnout. A ke každé faktuře jsou přikládány přílohy, které odvedenou práci vysvětlují.



„Veřejné zakázky jsou soutěženy na hodinovou sazbu právních služeb, podkladem pro fakturaci jsou pak výkazy odvedené práce, které jsou přílohou faktury,“ vysvětlila třeba mluvčí ministerstva vnitra Hana Malá.



Ministerstvo průmyslu a obchodu využívá podle mluvčího Davida Hluštíka externích advokátních kanceláří na základě uzavřené rámcové dohody o poskytování právních služeb. „Rámcová dohoda byla uzavřena na základě zadávacího řízení s více uchazeči – advokáty, přičemž jednotlivá plnění jsou zadávána na principu rotace. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou do konce roku 2023,“ popsal případ svého resortu Hluštík.



„Podle mého názoru je advokátní kancelář Nespala jakousi loajální prodlouženou rukou Kanceláře prezidenta republiky. Je to vidět na jejich vztazích, je to vidět i na kontextu profesora Jelínka, který byl vyznamenán prezidentem republiky. Jsou to lidé, kteří vykonávají loajálně vůli prezidenta republiky nebo Vratislava Mynáře, a proto tam figurují a čerpají částky, které čerpají.“ Petr Leyer (právník Transparency International)

A v podobném duchu reagoval třeba i resort životního prostředí. „Dodavatel právních služeb, s nímž je uzavírána rámcová dohoda o poskytování právních služeb, je vybírán skrz veřejnou zakázku. Podle uzavřených rámcových dohod advokátní kancelář předkládá jako podklad pro fakturaci přehled právních služeb poskytnutých v daném kalendářním měsíci se stručným popisem jednotlivých právních služeb a s uvedením počtu hodin strávených danou právní službou,“ vysvětlil serveru iROZHLAS.cz mluvčí Ondřej Charvát.



Ve smlouvě Advokátní kanceláře Nespala s Kanceláří prezidenta republiky ale jakýkoliv finanční limit chybí. Faktury, které Hrad na základě zákona poskytl, neobsahují žádné přílohy. A tak je obtížné zjistit, co se pod jednotlivými položkami typu „právní služby“ nebo „konzultace“ skrývá.

„Není to určitě dostatečné z hlediska toho, co je předmětem dané služby. Právní služba je skutečně velmi široký pojem. Nevidíme do těch dokumentů. Nevidíme do toho, co přesně daná advokátní kancelář poskytla a co si kancelář Hradu objednala. Takže nemůžeme vůbec vyhodnotit efektivitu nakládání s veřejnými financemi,“ popisuje problém Leyer.

I proto je podle něj spolupráce mezi Hradem a Advokátní kanceláří Nespala příkladem netransparentnosti úřadu prezidenta.

„Podle mého názoru je advokátní kancelář Nespala jakousi loajální prodlouženou rukou Kanceláře prezidenta republiky. Je to vidět na jejich vztazích, je to vidět i na kontextu profesora Jelínka, který byl vyznamenán prezidentem republiky. Jsou to lidé, kteří vykonávají loajálně vůli prezidenta republiky nebo (kancléře) Vratislava Mynáře, a proto tam figurují a čerpají částky, které čerpají,“ dodává.

Prohlédněte si celou smlouvu mezi Kanceláří prezidenta republiky a Advokátní kanceláří Nespala i s dodatkem z roku 2014.