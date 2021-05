Hrad odmítá poskytovat informace pěti médiím a pořadům. Podle něj kvůli boji proti dezinformacím

Kancelář prezidenta republiky nebude poskytovat informace pěti médiím a pořadům, které podle ní šíří zkreslené, lživé a neobjektivní informace. Informoval o tom v pátek na stránkách Hradu kancléř Vratislav Mynář. K vyloučeným médiím patří týdeník Respekt, server Seznam Zprávy, Deník N a pořady 168 hodin a Reportéři ČT, které vysílá Česká televize. Aktualizováno Praha 18:21 21. 5. 2021 (Aktualizováno: 18:33 21. 5. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hradní kancléř Vratislav Mynář | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Kancelář prezidenta republiky v rámci boje proti dezinformacím… nadále nebude poskytovat jakékoli informace týdeníku Respekt, serveru Seznam Zprávy, blogu Deník N, redakcím 168 hodin a Reportéři ČT,“ oznámil v pátek odpoledne kancléř Vratislav Mynář.

Vadí mu mimo jiné to, že média citují zdroje, které podle něj ve skutečnosti neexistují. Nebo že se snaží podle něj neseriózním a nestandardním způsobem získávat informace od pracovníků Kanceláře prezidenta republiky. Zároveň upozornil, že zaměstnanci, kteří by s médii komunikovali, by mohli porušit pracovní smlouvu.

„V případě poskytování součinnosti ve formě zodpovídání dotazů e-mailem či telefonicky by se pracovníci KPR mohli naopak podílet na poškození dobrého jména České republiky, což je v rozporu s jejich pracovní smlouvou,“ uvedl Mynář.

‚Nic se nemění‘

Šéfredaktor týdeníku Respekt Erik Tabery označil postup Hradu za z principu nepřijatelný. „Upřímně řečeno se toho moc nezmění, na otázky Hrad skoro neodpovídá, mluvčí Ovčáček místo odpovědí posílá nesrozumitelné říkanky, kdy není jasné, jestli mu nějaké dítě nevzalo mobil a nepíše za něj,“ reagoval na twitteru.

„Konstatuje to stav, který již existuje a nějakou dobu trvá. Pravidelně míváme problémy získat informace z Hradu na jakoukoli otázku, kterou pokládáme,“ řekl pro Radiožurnál dramaturg a moderátor Reportérů ČT Marek Wollner.

„Vnímám to jako ocenění naší práce. Je to seznam médií, na kterém je pro novináře lichotivé být a kde bych nerad chyběl. Jsou to média, která dělají kritickou žurnalistiku, které je podle mě v posledních letech málo. V České televizi to děláme dobře a budeme v tom pokračovat,“ dodal.

Podobně jako Wollner reagovala také Nora Fridrichová z pořadu 168 hodin: „Děkujeme za uznání naší práce, ve které budeme pokračovat.“



Vyhlášení KPR, že bude bojkotovat vybraná média, je nehoráznost a IPI bude reagovat. Je to ale i zoufalá snaha přesměrovat pozornost z oblastí, kde Hradu pozornost médií vadí. Tedy vyprovokovat novináře, aby se zabývali svým problémem místo problémy prezidenta a jeho kanceláře. — CZ IPI (@cz_ipi) May 21, 2021