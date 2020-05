Dočasně bez vstupních kontrol, poslední květnový víkend zdarma. V pondělí se otevře Pražský hrad

Pražský hrad dočasně zruší plošné kontroly při vstupu do areálu, budou jen namátkové. V tiskové zprávě to v úterý uvedl kancléř Vratislav Mynář. Areál Pražského hradu se po opatřeních spjatých s epidemií nového typu koronaviru znovu otevře pro veřejnost od pondělí. Hrad také oznámil, že od pátku 29. května do pondělí 1. června budou všechny prostory přístupné zdarma.

