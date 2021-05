OBRAZEM: Skoro 30 tisíc svíček připomnělo na Hradě oběti koronaviru. První zapálil prezident Zeman

Prezident Miloš Zeman zahájil pietní akci výzvou k minutě ticha. V krátkém projevu ocenil práci zdravotníků během pandemie koronaviru, zaslouží si podle něj poděkování.

Zeman také doplnil, že za smrt některých z nich neseme odpovědnost my sami, a to svou lhostejností a lehkomyslností. „A zejména tím, že jsme podlehli pokušení rozvolňovat předčasně,“ uvedl. Doufá, že se z toho lidé poučili a budou se dál chovat s pokorou. Závěrem vyjádřil naději, že nejpozději v září tohoto roku především díky masivnímu očkování epidemie v Česku skončí.

Plochu mezi katedrálou svatého Víta a Hradem téměř celou zaplnily bílé svíčky v plastových pivních kelímcích. Podle mluvčího prezidentské kanceláře Víta Nováka to bylo jednak proto, aby je nezhášel vítr a zároveň, aby zachytily i rozteklý vosk. Kvůli větru byly k dlažbě přilepené i páskou. Další svíčky byly také na prvním a druhém nádvoří a lemovaly i všechny vstupy na Hrad.

Přípravy zabraly celé odpoledne. Od 20. do 22. hodiny doprovodila pietu i hudba Hradní stráže. Dvě hodiny před půlnocí, už za úplné tmy, se na krátkou chvíli zhasnula osvětlení uvnitř nádvoří. Svíčky hořely do půlnoci, do kdy mohli do areálu Pražského hradu zamířit i návštěvníci.