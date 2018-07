Pražský hrad stáhl vojáky ze strážních stanovišť. Nově hlídkují na nádvořích

Vojáci Hradní stráže opustili v úterý modrobílé přístřešky před Bránou gigantů. Tradiční stanoviště vyměnili za hlídkování na nádvořích Pražského hradu. Důvodem jsou vysoké teploty, vysvětlil v rozhovoru pro iROZHLAS.cz mluvčí Hradní stráže Jiří Havel. A dodal, že strážní mají v létě kvůli vedru třeba i jinou barvu uniforem. Rozhovor Praha 15:20 31. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hradní stráž (ilustrační foto) | Foto: Petr Topič/MAFRA | Zdroj: Profimedia

Příslušníci Hradní stráže nebyli během dne vidět na svých tradičních stanovištích, například před Bránou gigantů. Jak to?

Strážní jsou v současnosti ze strážních stanovišť před Pražským hradem staženi.

Hlídají tedy dominantu Česka jiným způsobem?

Ano, Pražský hrad hlídají v současnosti pohyblivé hlídky, které hlídají na nádvořích za branami.

Pozor na vysoké teploty, varují meteorologové. Mohou překročit i 34 stupňů Celsia Číst článek

Je to kvůli vysokým teplotám? A je to přes léto běžné?

Je to běžné, děláme to každý rok, pokud přijdou takovéto tropické teploty, jako jsou nyní. Vojáci jsou z těch čestných pevných stanovišť, kterým se říká také obecně budky, stahováni a nahrazování pohyblivými stanovišti.

Existuje nějaká hraniční teplota, při které pak vojáky z budek stahujete?

Většinou je to třicet stupňů Celsia, ale záleží to i na ostatních klimatických faktorech, jako je třeba proudění vzduchu. Když fouká vítr, tak je to snesitelnější, a stahují se později, třeba až při 32 stupních. Když je ale 30 stupňů a vzduch se nehne, jako je tomu dnes, tak je stáhneme dříve.

Mají vojáci Hradní stráže jiné oblečení v létě než v zimě?

Ano, uniformy, které se používají v létě, jsou světlejší barvy, takže se do nich tolik neopírá sluneční svit a teplo.

Už vám během letošního léta některý ze strážných omdlel?

Občas se stane, že je vojákům hůř, je jim nevolno, odstoupí ze strážního stanoviště a jsou vystřídáni kolegou. Nedokáži říct, zda se to v posledních dnech nebo měsíci stalo, ale občas se to stává.

Kvůli vysokým teplotám opustili vojáci Hradní stráže strážní budky. Prážský hrad střeží na mobilních stanovištích. ⁦@Seznam_Zpravy⁩ pic.twitter.com/NAZMbals9e — Pavlína Kosová (@pavlina_kosova) 31. července 2018