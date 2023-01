Má prezident sídlit na Hradě? Podle Mathého tam patří. ‚Neodpovídá to jeho pozici‘, odporuje Kalousek

Od 8. března bude mít Česko nového prezidenta. Měl by i nadále úřadovat z Pražského hradu? Bylo by lepší, kdyby se přestěhoval ze sídla králů do civilnějších prostor? „Měl by tam zůstat. Je to sídlo hlav českého státu po staletí a veřejnost je na to zvyklá,“ míní bývalý šéf Kanceláře prezidenta republiky Mathé. „Kdyby prezident neměl sídlo na Pražském hradě, výrazně by to přispělo ke zcivilnění úřadu,“ říká bývalý předseda TOP 09 Kalousek. Pro a proti Praha 22:20 25. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pražský hrad, Josip Plečnik, Mrákotínský monolit před Sv. Vítem | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Podle Kalouska neodráží sídlo hlavy státu na Pražském hradě úlohu prezidenta v parlamentní demokracii.

„To sídlo a ten ve světě naprosto nebývalý počet metrů čtverečních, který má prezident republiky k dispozici, příliš neodpovídá pozici, kterou má tato instituce v parlamentní demokracii. Ano, po staletí tam sídlily hlavy států, ale to byli králové. Po 32 letech vybudování demokratických institucí, procesů a mechanismů republiky, nikoliv monarchie, je potřeba se nad tou tradicí zamyslet a říci, jestli je prospěšná, nebo ne. Měli bychom vybudovat republikánskou, nikoliv monarchistickou tradici,“ naznačuje exministr financí.

„Náklady s novým sídlem bych si ušetřil.“ Ivo Mathé

Mathé připouští, že na metry je areál ohromný, upozorňuje ale, že zdaleka nepatří jen prezidentské kanceláři.

„Dneska už většina patří církvi, na Hradě je dokonce Lobkowiczký palác, který je dávno restituován a podobně. Čili všechny metry nepatří k výkonu funkce prezidenta. Tam lze mluvit o nějakých kancelářích, reprezentačních prostorách, které jsou většinou přístupné lidem, třeba Vladislavský sál, a dalším akcím. A také tam sídlí právě k Pražskému hradu patřící celá řada dílen, policie a podobně. Čili areál je jen z malé části obsazen aparátem prezidenta,“ zdůrazňuje.

Podle Kalouska by Kanceláři prezidenta republiky přispělo důrazné vymezení působnosti.

„Památkovou péči převést pod ministerstvo kultury, ochrannou službu prezidenta pod ministerstvo vnitra. Je otázka, zda Hradní stráž musí být samostatnou složkou ozbrojených sil, zda by nemohla patřit pod Armádu České republiky.“

„Kancelář opravdu omezit jen na servis, který potřebuje prezident republiky ke své práci. Tedy na úředníky a ti by měli úřadovat někde jinde i s prezidentem než na Hradě. A samozřejmě by si prezident od ministerstva kultury půjčoval hrad pro slavnostní příležitosti, ale nesídlil by tam. V tom by byl dost významný rozdíl,“ naznačuje Kalousek.

Za pár měsíců je to poznamená

Pražský hrad by podle něj i bez sídla hlavy státu zůstal symbolem české státnosti. Změny by ale přispěly ke zcivilnění funkce prezidenta.

„Myslím si, že je statisticky dokázáno, že na Hradě se blbne. Jak se díváte seshora na lidi, někdo tomu podlehne víc, někdo míň, ale svým způsobem tomu podléhá každý,“ míní.

Mathé s tím souhlasí. Z vlastní zkušenosti prý ví, že se to netýká samotných prezidentů, ale i úředníků.

„Kteří se dívají z oken, když mají to štěstí, směrem na Prahu. Za pár měsíců je to poznamená. Vím, jaký je rozdíl mezi úředníkem, který se dívá na třetí nádvoří a který se dívá na Prahu, respektive na svět – po půl roce velmi výrazný,“ směje se bývalý vedoucí Kanceláře prezidenta republiky za prezidenta Václava Havla.

„Absolvoval jsem několik zahraničních návštěv a bylo úplně běžné, že někde osoba úřadovala a někde jinde bylo slavnostní setkání.“ Miroslav Kalousek

S tím, že by Pražský hrad zůstal symbolem české státnosti i bez prezidenta, ale Mathé nesouhlasí.

„Nejsem si tím úplně jist. Když si promítnete třeba pouhé přijímání velvyslanců, předávání pověřovacích listin nebo příjem státních návštěv, tak to by se asi pořád mělo odehrát na prvním nádvoří Pražského hradu,“ uvažuje.

Vypůjčování Hradu například pro zvlášť významné zahraniční návštěvy se mu nezdá příliš praktické.

„Když máte těch návštěv a frekvenci toho angažmá prezidenta vysokou, což bylo například v prvních letech mandátu Tomáše Garrigua Masaryka anebo u Václava Havla, tak by si Hrad museli půjčovat obden. To by bylo velmi nepraktické,“ míní.

Kalousek s tím nesouhlasí.

„Nevidím v tom žádný problém. Ve svých funkcích jsem absolvoval několik zahraničních návštěv a bylo úplně běžné, že někde osoba úřadovala a někde jinde bylo slavnostní setkání. Není to až tak neobvyklé a není to nepraktické,“ míní bývalý předseda TOP 09.

Podle Kalouska by možná bylo vhodné vybudovat zcela nové sídlo prezidenta republiky.

„Líbila by se mi architektonická soutěž, že by byli vyzváni významní architekti, ať navrhnou sídlo prezidenta republiky, které by založilo republikánské tradice. Znovu opakuji, že máme republiku a republikánských tradic nemáme mnoho,“ doporučuje.

„Já bych si náklady s novým sídlem ušetřil,“ reaguje Mathé.

