Svatby, koncerty i sportovní schůze za korunu. Kdo a za kolik si pronajal prostory na Pražském hradě?

Rožmberský palác za zhruba 20 tisíc, svatba v hradních zahradách nebo koncert v katedrále svatého Víta. Prostory na Pražském hradě získala pro své zasedání například i federace amatérského fotbalu. Nájem tehdy uzavřel poradce hlavy státu Jozef Regec, a to za symbolickou jednu korunu. Zjistil to server iROZHLAS.cz, když mapoval pronájmy reprezentačních prostor Hradu. Praha 6:00 3. ledna 2018

Poslední únorový den v roce 2015 se na Pražském hradě, konkrétně v prostorách Nové galerie a Široké chodby, konalo zasedání valné hromady Evropské federace malého fotbalu. Podle smlouvy, kterou má server iROZHLAS.cz k dispozici, měla federace zajištěn úklid před i po akci, technické služby nebo nastěhování a vystěhování mobiliáře.

„Komitent se zavazuje zaplatit komisionáři úplatu za jeho činnost, a to ve výši 1,00 Kč včetně DPH,“ píše se v dokumentu. Redakce smlouvu získala podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Vítězný kandidát

„Česká republika kandidovala, byla připravena hostit mistrovství Evropy 2017. Snažili jsme se vytvořit maximální podmínky pro to, aby se kandidáti v průběhu valné hromady cítili dobře. A Česká republika byla zvolena jako vítězný kandidát,“ popsal pro server iROZHLAS.cz český zástupce ve federaci Filip Juda dva roky staré setkání.

Mistrovství se nakonec uskutečnilo loni v červnu. A jen pro zajímavost: z celkových 24 týmů skončila Česká republika na druhém místě - za Ruskem.

Smlouvu se Správou Pražského hradu, která má pronájem prostor na starosti, ale neuzavřela federace. Podepsán je pod ní Jozef Regec, bývalý senátor za ČSSD a současný poradce prezidenta republiky pro sport.

Pražský hrad | Foto: Filip Jandourek

Server iROZHLAS.cz se snažil získat vyjádření přímo od Regece, avšak neúspěšně - na zanechaný dotaz nereagoval. Předseda Juda si už nevzpomněl, od koho nabídka pořádat zasedání na Pražském hradě přišla, vše prý ale domlouval právě s Regecem.

„Věděl jsem, že tam bude nějaká úplata. Ale co se týče finančních prostředků z naší strany, tam nic neprobíhalo. To řešil pan Regec s Hradem,“ uvedl a dodal: „Takhle by se měl stát starat o propagaci české země.“

Podle Správy Pražského hradu se jednalo o jedinou smlouvu, kterou s Regecem uzavřel. „Smluvní cena byla sjednána dohodou smluvních stran. Rozsah a způsob využití dotčených prostor je vždy projednán v rámci schvalovacího procesu (Správy Pražského hradu) se zřizovatelem,“ vzkázal bez dalšího mluvčí správy David Šebek.

Na dotaz, zda na cenu pronájmu, která činila zmíněnou jednu korunu, měla vliv skutečnost, že Regec je poradcem prezidenta Miloše Zemana, ani přes opakované urgence e-mailem a telefonem nereagoval.

Pražský manifest

Přehled smluv od roku 2013 do jara 2017, který má redakce k dispozici, ukazuje, že konferenci v Rudolfově galerii a Široké chodbě si uspořádalo například i Sdružení krajanů a přátel Ruské tradice v České republice. Stalo se tak při příležitosti 70. výročí Pražského manifestu, který byl vyhlášen na ustavující schůzi Výboru pro osvobození národů Ruska v roce 1944 v Praze.

Zástupce sdružení Igor Zolotarev nechtěl na dotaz serveru iROZHLAS.cz blíže komentovat cenu, ani s kým sdružení o pronájmu jednalo. Podle smlouvy činila cena na akci, které se zúčastnilo zhruba 70 návštěvníků, 150 tisíc korun.

Prostory na Pražském hradě si pronajímá i Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových. Třeba v roce 2013 uspořádal v Rožmberském paláci setkání představitelů fondu s jeho dárci. Akce pro 150 lidí, jejíž úplata činila 25 tisíc korun, se na Hradě konala i o rok později.

V dubnu 2014 si zase prostory objednal Nadační fond Miloše Zemana. Společenské setkání s aukcí pro zhruba 500 lidí, konkrétně v prostorách Rothmayerova sálu, Španělského sálu a Široké chodby, stálo nadaci necelých 240 tisíc korun.

Prezidentský ples, jehož součástí je i charita, uspořádala v severním křídle Nového paláce také Ivana Zemanová.

VELKÝ PŘEHLED: podívejte se, kdo si od roku 2013 pronajal reprezentační prostory na Pražském hradě. Správa pražského hradu, která žádost redakce vyřizovala, v poskytnutém přehledu neupřesnila konkrétní částky. Ty redakce získala až na základě další žádost podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a to u vybraných smluv. (text pokračuje pod tabulkou)

Veřejnost má pak za úplatu možnost uspořádat si na Hradě i svatební obřad. Nejčastěji se jedná o prostory kaple Rožmberského paláce, hradní vyhlídky, případně pavilon v Jižních zahradách.

Takový obřad se právě ve vyhlídkách Pražského hradu uskutečnil v červenci 2017. Podle smlouvy měli svatebčané za hodinu a půl dlouhou akci zajištěn úklid, technické služby včetně nastěhování i vystěhování mobiliáře. Cena obřadu, kterého se mohlo účastnit maximálně 130 lidí, byla zhruba šest tisíc korun.

Obřad v kapli Rožmberského paláce pro zhruba šest desítek hostů zase podle jedné ze smluv vyšel přibližně na 18 tisíc korun. V dubnu 2015 se pak v prostorách katedrály sv. Víta odehrál koncert pro 150 návštěvníků. Prostory v dominantě Pražského hradu vyšly nájemce na sto tisíc korun.

Mýdlo na Hradě

Podobných pronájmů reprezentativních prostor uzavírá Správa Pražského hradu několik ročně.

Naposledy se debata rozpoutala při oslavách padesátých narozenin kancléře Vratislava Mynáře. Ten si loni v červnu za zhruba 180 tisíc korun pronajal Jižní zahrady, které ten den zůstaly pro veřejnost uzavřeny.

Už dříve, ovšem v Královské zahradě a Letohrádku královny Anny, slavil stejné životní jubileum i Zemanův poradce Martin Nejedlý.

Kancléř Vratislav Mynář na své narozeninové oslavě na Pražském hradě | Foto: ČTK | Zdroj: ČTK

V návaznosti na Mynářovu oslavu narozenin se o podobnou akci pokoušel také dokumentarista Petr Horký. Na akci s názvem Mýdlo na Hradě vybral ve veřejné sbírce 870 tisíc korun s tím, že se večírek uskuteční na začátku září.

Plánované setkání ale musel nakonec zrušit. Podle Horkého totiž Správa Pražského hradu změnila podmínky, když místo 400 účastníků povolila jen 150 lidí. Hradní mluvčí Jiří Ovčáček však uvedl, že dokumentarista dostal „stejně férové podmínky jako kancléř Vratislav Mynář“. Více si můžete přečíst ZDE.